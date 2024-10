Due americani ricevono lunghe pene in prigione in Russia.

In Russia, due Americani hanno ricevuto condanne detentive significative. Un 72enne di nome Robert David Johnson è stato condannato a sei anni e dieci mesi, come riferito da un corrispondente Reuters al processo. Il processo si è svolto a porte chiuse, con il tribunale che ha stabilito che Johnson ha agito come mercenario per l'Ucraina. Ha ricevuto un salario mensile di $1.000 per il suo servizio in una unità basata nella città ucraina orientale di Isyum. Johnson è stato fornito di armi e munizioni e ha ricevuto l'addestramento necessario. Il suo servizio lì è iniziato nel 2014.

Johnson, originario del Michigan, Stati Uniti, si è arruolato a febbraio 2022. Il mese successivo, la Russia ha lanciato un'invasione dell'Ucraina, scatenando un conflitto che dura da oltre 1000 giorni. I dettagli esatti che hanno portato all'arresto di Johnson rimangono sconosciuti.

Johnson è apparso imperturbabile di fronte alla sentenza, come riferito dal corrispondente Reuters. Il suo rappresentante legale ha scelto di non commentare la sentenza, ma RIA ha riferito in seguito le sue intenzioni di fare appello. I media di stato hanno affermato che la colpevolezza di Johnson è stata ammessa, ma sua sorella ha sfidato questa affermazione in una recente intervista, suggerendo che si è tenuto per lo più in disparte.**

In Ucraina, la principale fonte di reddito di Johnson era una pensione mensile di $300 dal governo ucraino. Non si è preoccupato di imparare il russo o l'ucraino e ha avuto un'interazione minima con i locali.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il carcere di Johnson, chiedendo il suo rilascio e l'assicurazione di un trattamento equo. L'Unione Europea condanna fermamente qualsiasi forma di persecuzione politica e promuove il rispetto della legge in Russia.

