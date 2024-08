- Due agenti di sorveglianza si sono nascosti ad Amburgo.

La polizia di Amburgo è alla ricerca di due fuggiaschi che erano precedentemente in custodia sicura. Uno di loro ha risieduto in una struttura residenziale dal fine dell'anno scorso e non è tornato al proprio centro di cura dal 20 agosto, come annunciato dal dipartimento della giustizia. L'altra persona non si è presentata al lavoro dal 12 agosto.

A causa di preoccupazioni per la privacy, non sono state rese note ulteriori informazioni su queste due persone. Tuttavia, un portavoce dell'autorità ha assicurato che nessuno dei due ha precedenti di reati sessuali. I pubblici ministeri dello stato di Aquisgrana e Dortmund stanno gestendo il caso, poiché gli ordini di custodia sicura sono stati emessi dai loro rispettivi tribunali regionali.

A differenza della detenzione, la custodia sicura non è una forma di punizione. Il suo scopo principale è proteggere la pubblica sicurezza dagli ex criminali che, sebbene abbiano scontato la loro pena, sono ancora considerati una minaccia. Di conseguenza, le condizioni in custodia sicura dovrebbero essere sostanzialmente superiori a quelle di una prigione normale, offrendo una più ampia gamma di opzioni terapeutiche. Inoltre, dovrebbe essere valutato frequentemente se la custodia sicura è ancora necessaria. Inizialmente, l'emittente locale, il "Journal di Amburgo" di NDR, ha riferito della caccia all'uomo.

I pubblici ministeri dello stato di Aquisgrana e Dortmund potrebbero richiedere l'assistenza della Corte di Giustizia per emettere un mandato di arresto internazionale se i fuggiaschi vengono scoperti essere fuggiti dal paese. I due individui, sebbene fossero in custodia sicura, avevano i loro diritti al processo equo e al rispetto della privacy protetti dalla Corte di Giustizia.

