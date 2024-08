- Due agenti di protezione subiscono un'aggressione in un centro di accoglienza per rifugiati.

Tre individui sono sotto indagine per aver présuntamente aggredito e ferito due membri del personale di un servizio di sicurezza in un complesso residenziale per richiedenti asilo ad Ansbach. L'incidente è avvenuto di mercoledì, secondo le autorità, quando il personale ha consegnato un avviso di espulsione a un residente di 23 anni. Il rapporto suggerisce che il 23enne, insieme a un residente di 29 anni e a una persona sconosciuta, si è vendicato sui membri del personale aggredendoli fisicamente. Per fortuna, entrambe le vittime sono riuscite a fuggire dal complesso.

Dopo l'aggressione, si dice che il trio abbia vandalizzato l'ufficio del servizio di sicurezza all'interno dell'alloggio. I due individui feriti sono stati trattati in una clinica locale come pazienti ambulatoriali. All'inizio, la gravità delle loro ferite e i danni causati all'ufficio non erano chiari, secondo la polizia. Secondo un portavoce della polizia, i sospetti avrebbero distrutto un laptop, rotto le finestre di vetro e danneggiato una porta.

Sono in corso indagini contro il trio per i reati di lesioni personali gravi e danneggiamento.

La polizia sta ora indagando sul vandalismo all'ufficio del servizio di sicurezza e sull'aggressione présunta ai membri del personale. Dopo l'incidente, sono state dispiegate unità di polizia aggiuntive nel complesso residenziale per richiedenti asilo per garantire la sicurezza dei residenti e del personale.

