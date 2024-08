- Due agenti della polizia subiscono ferite minori durante un controllo del veicolo.

Un uomo di 46 anni è sospettato di aver causato lievi ferite a due poliziotti a Walldorf, nel distretto di Rhein-Neckar. Un agente ha dovuto lasciare il servizio e recarsi in clinica. Secondo il portavoce della polizia, gli agenti hanno notato l'uomo mentre guidava sull'A5 e hanno scoperto in seguito che aveva preso sua figlia di 8 anni senza il consenso della madre.

Durante un controllo sabato, l'uomo ha tentato di chiudere il suo veicolo e metterlo in moto. Gli agenti sono riusciti ad aprire la macchina attraverso un finestrino aperto e a farlo scendere. Successivamente, l'uomo avrebbe aggredito i due agenti con calci. Ci è voluto uno "sforzo considerevole" per sottometterlo e trattenerlo, come riferito. Per fortuna, la bambina non ha riportato ferite e è stata restituita alla madre. Sono in corso indagini contro il padre.

L'uomo ha sostenuto di aver solo cercato di lasciare la scena dopo aver capito di stare guidando senza il consenso dell'altro genitore. Tuttavia, gli agenti hanno trovato il suo comportamento sospetto e hanno deciso di trattenerlo.

