- Due aerei militari si schiantano nella Francia orientale.

In Francia orientale, è avvenuto un incidente che ha coinvolto due aerei militari. Uno dei piloti è stato trovato vivo e in buone condizioni, secondo il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu, sulla piattaforma X. Le ricerche del secondo pilota proseguono.

La prefettura di Meurthe-et-Moselle non ha fornito informazioni sulla causa e le circostanze dell'incidente vicino a Colombey-les-Belles, vicino a Nancy. Hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona sulla X.

Un portavoce della forza aerea francese ha confermato che gli aerei coinvolti erano due caccia Rafale. Non hanno potuto confermare inizialmente se l'incidente fosse mortale.

