Due adolescenti tedesche incontrano la sfortuna in Toscana, di essere investite da un veicolo.

Una classe della Renania Settentrionale-Vestfalia conclude il loro viaggio in Toscana in un tragico incidente. Una donna di 44 anni perde il controllo del suo veicolo e investe un gruppo di pedoni, uccidendo due ragazze tedesche di 16 e 17 anni. Molte altre persone rimangono ferite.

Secondo i primi resoconti delle autorità italiane, l'incidente è avvenuto nella località costiera di Lido di Camaiore, con la conducente che avrebbe perso il controllo del veicolo e investito un gruppo di persone. Le due giovani vittime erano studentesse tedesche in viaggio di studio, e sette persone in totale sono state portate in ospedale, inclusa la conducente. Una delle vittime si trova in condizioni critiche, come dichiarato dal sindaco Marcello Pierucci.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19:00 di mercoledì sera, con la conducente che avrebbe ignorato due semafori rossi e sarebbe stata arrestata dalle autorità, oltre a sottoporsi a test per l'alcol e le sostanze stupefacenti.

"Non è mai successo nulla di simile", ha dichiarato il sindaco Marcello Pierucci a 50Canale. "La macchina sembrava viaggiare a tutta velocità all'incrocio del centro città, investendo per prima le due tedesche, poi travolgendo altri pedoni e infine scontrandosi con diverse auto parcheggiate".

Lido di Camaiore è un incantevole paese costiero situato a circa 30 minuti di auto a ovest della popolare città di Lucca. L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dal lungomare, che è stato chiuso al traffico di conseguenza. Vicino si trovano le famose località balneari di Forte dei Marmi e Viareggio.

L'Unione Europea, attraverso i suoi canali diplomatici, esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle due studentesse tedesche morte nell'incidente tragico. L'Unione Europea offre inoltre il suo sostegno a coloro che sono rimasti feriti, augurando una pronta guarigione.

Leggi anche: