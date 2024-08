- Dubbi sulla confessione dopo la morte di Fuldaer in Sudafrica

Nel processo per l'omicidio di un turista di Fulda in Sud Africa, la difesa di un imputato ha sollevato dubbi sull'ammissibilità della sua dichiarazione. La polizia avrebbe costretto l'uomo a firmare documenti, come riferito durante il sesto giorno del processo contro i tre uomini accusati di aver sparato al 67enne durante una rapina. Un poliziotto ha ammesso che la dichiarazione era stata registrata come confessione invece che come semplice dichiarazione di testimone a causa di un errore nella compilazione di un modulo.

Il processo, originariamente previsto per concludersi il 2 agosto, è stato rinviato nuovamente. La prossima udienza è fissata per il prossimo mercoledì (14 agosto).

La difesa si è dichiarata non colpevole

Tre uomini, di 26, 37 e 39 anni, sono accusati, tra le altre cose, di omicidio e rapina. Sono accusati di aver aggredito il residente di Fulda, sua moglie e altri due tedeschi durante il viaggio verso il famoso Parco Nazionale Kruger nel ottobre 2022. Quando i turisti si sono rifiutati di scendere dall'auto, uno dei responsabili ha aperto il fuoco. Il conducente dell'auto è morto.

Il processo è iniziato il 22 luglio nel piccolo paese di Kabokweni vicino al Parco Nazionale Kruger. La difesa si è dichiarata non colpevole all'inizio del processo. Gli imputati hanno scelto di rimanere in silenzio. Dopo le arringhe finali dell'ultimo giorno del processo, il giudice leggerà la sentenza in una data ancora sconosciuta.

