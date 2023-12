Droni contro navi da guerra: Come l'hardware militare statunitense combatte gli attacchi degli Houthi alla navigazione marittima

Yahya Sare'e, portavoce delle forze Houthi, ha dichiarato su X, in precedenza su Twitter, che gli ultimi lanci erano in "continuo sostegno e solidarietà con il popolo palestinese". In precedenza, il gruppo aveva dichiarato di voler colpire le navi dirette in Israele a seguito dell'invasione di Gaza da parte delle forze israeliane.

Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato almeno 100 attacchi contro 14 diverse navi commerciali e mercantili nel Mar Rosso nell'ultimo mese, ha dichiarato la scorsa settimana un alto funzionario militare statunitense.

Gli attacchi hanno spinto il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ad annunciare la formazione di una coalizione di almeno 10 Paesi per concentrarsi sulla sicurezza nel Mar Rosso.

La coalizione prevede che le navi dei membri siano disponibili in prossimità del Mar Rosso per rispondere agli attacchi. L'obiettivo dell'iniziativa era quello di scoraggiare futuri attacchi Houthi, ma i militanti hanno comunque continuato a prendere di mira le navi che operano nei pressi dello Yemen.

Il Mar Rosso ospita una delle rotte commerciali marittime più importanti del mondo e gli attacchi hanno avuto ripercussioni di vasta portata. Almeno 44 Paesi sono collegati alle navi attaccate dagli Houthi e gli attacchi hanno interrotto un più ampio commercio internazionale.

I 17 droni e missili lanciati dagli Houthi martedì sono stati abbattuti con armi trasportate dal cacciatorpediniere guidato USS Laboon e da jet da combattimento F/A-18 in volo dalla portaerei USS Eisenhower, ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti.

La Marina statunitense non ha detto esattamente quali armi le sue navi stiano usando contro gli attacchi degli Houthi, ma gli analisti hanno detto che un cacciatorpediniere statunitense ha a disposizione una serie di sistemi di armamento.

Questi includono missili terra-aria, proiettili esplosivi dal cannone principale da 5 pollici del cacciatorpediniere e sistemi di armi ravvicinate, hanno detto gli esperti. Inoltre, le navi statunitensi dispongono di capacità di guerra elettronica che potrebbero interrompere i collegamenti tra i droni e i loro controllori a terra.

Qualunque sia il sistema utilizzato dai comandanti dei cacciatorpediniere statunitensi, gli esperti hanno affermato che, con l'aumentare delle missioni, dovranno prendere decisioni in merito a costi, inventario ed efficacia.

"I droni sono più lenti e possono essere colpiti con i missili più economici o persino con il cannone della nave. I missili più veloci devono essere intercettati con missili intercettori più sofisticati", ha dichiarato John Bradford, Council on Foreign Relations International Affairs fellow.

La principale risorsa della Marina statunitense: il cacciatorpediniere a missili guidati

La principale risorsa statunitense impegnata nel Mar Rosso per contrastare gli attacchi alla navigazione è il cacciatorpediniere a missili guidati della classe Arleigh Burke, come la USS Laboon. I missili presenti nel suo caricatore includono:

- Lo Standard Missile-6 (SM-6), un'arma avanzata in grado di abbattere missili balistici ad alta quota nell'atmosfera, altri missili a bassa traiettoria e di colpire altre navi con una gittata fino a 370 chilometri, secondo il Missile Defense Project del Center for Strategic and International Studies (CSIS). Questi missili costano più di 4 milioni di dollari l'uno.

- Il Missile Standard-2 (SM-2), meno avanzato dell'SM-6, con una gittata inferiore, da 185 a 370 chilometri, a seconda della versione, secondo il CSIS. Costano circa 2,5 milioni di dollari l'uno.

- L'Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), progettato per colpire missili da crociera antinave e minacce a bassa velocità come droni o elicotteri a una distanza massima di 50 chilometri, secondo il CSIS. Ogni missile costa più di 1 milione di dollari.

La scorsa settimana gli esperti hanno affermato di ritenere che gli Stati Uniti stiano utilizzando i missili SM-2 e/o ESSM contro le minacce degli Houthi.

Munizioni costose e rapporto costi-benefici

Ma poiché si tratta di droni che possono essere prodotti e dispiegati in gran numero a prezzi unitari ben al di sotto dei 100.000 dollari, una campagna prolungata potrebbe alla fine gravare sulle risorse statunitensi, dicono gli esperti.

"Si tratta di capacità avanzate di intercettazione aerea con un costo medio di circa 2 milioni di dollari, che rendono l'intercettazione dei droni non... conveniente", ha dichiarato Alessio Patalano, professore di guerra e strategia al King's College di Londra.

Le forze Houthi sono finanziate e addestrate dall'Iran, quindi dispongono di risorse per una lotta prolungata, sottolineano gli esperti.

Si tratta anche di capire fino a che punto gli Stati Uniti vogliano spingersi per proteggere la navigazione mercantile, hanno detto gli analisti.

Il sistema di armi ravvicinate Phalanx di un cacciatorpediniere statunitense - cannoni Gatling che possono sparare fino a 4.500 colpi al minuto - potrebbe gestire le minacce di droni o missili che si avvicinano a un miglio dalla nave da guerra, ha affermato Carl Schuster, ex capitano della Marina statunitense ed ex direttore delle operazioni presso il Joint Intelligence Center del Comando del Pacifico degli Stati Uniti alle Hawaii.

Si tratta di una difesa relativamente a basso costo. Ma se i droni si avvicinano così tanto, si tratta dell'ultima linea di difesa e un errore potrebbe costare vite americane.

"Un singolo missile o un singolo drone non affondano una nave da guerra statunitense, ma possono uccidere persone e/o causare danni tali da richiedere il ritiro della nave per le riparazioni in porto", ha dichiarato Bradford, del Council on Foreign Relations.

Difesa delle navi da guerra vs. protezione dei mercanti

Il sistema Phalanx non può proteggere le navi mercantili che il cacciatorpediniere statunitense potrebbe sorvegliare, navigando a miglia di distanza dalla nave da guerra.

"Per fornire una difesa aerea ad ampio raggio (e non un'autoprotezione) le navi si affidano principalmente ai missili antiaerei", ha dichiarato Sidharth Kaushal, ricercatore per il potere marittimo presso il Royal United Services Institute di Londra.

Kaushal ha detto che i missili intercettori antiaerei delle navi da guerra statunitensi vengono sparati da celle del sistema di lancio verticale (VLS) sul ponte.

Ogni cella può contenere un mix di armamenti (il numero esatto è riservato), ma il numero a bordo di ogni nave è limitato, ha detto Kaushal.

Se gli Houthi riescono a esaurire le scorte di una nave con attacchi successivi, la nave da guerra potrebbe trovarsi a corto di munizioni per proteggere le navi mercantili che sta sorvegliando, ha dichiarato Salvatore Mercogliano, esperto navale e professore alla Campbell University in North Carolina.

"Sebbene le marine siano ben equipaggiate per abbattere ciò che gli Houthi stanno attualmente lanciando, il timore è che la portata e la scala aumentino e che le scorte non riescano a mantenere un livello di difesa tale da proteggere le navi commerciali", ha affermato.

Gli Houthi non hanno ancora provato un vero e proprio attacco a sciame di droni - simile a quello che la Russia ha ripetutamente dispiegato in Ucraina - che potrebbe coinvolgere decine di minacce in arrivo contemporaneamente, hanno detto gli esperti.

"Uno sciame potrebbe mettere a dura prova le capacità di una singola nave da guerra, ma soprattutto potrebbe far sì che le armi le superino per colpire le navi commerciali", ha detto Mercogliano.

Le navi da guerra statunitensi devono anche affrontare il problema di come rifornire le scorte di missili nella regione.

"L'unico sito per ricaricare le armi è a Gibuti (una base statunitense nel Corno d'Africa) e questo è vicino all'azione", ha detto.

Possibili minacce in uno spazio di battaglia in evoluzione

Secondo gli esperti, il dispiegamento di missili antinave da crociera o balistici rappresenta una sfida potenzialmente più difficile. Le forze Houthi hanno sparato tre missili balistici antinave e due missili da crociera da attacco terrestre martedì, ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti.

I missili da crociera antinave "possono arrivare a bassa quota e penetrare lo scafo di una nave sopra la linea di galleggiamento. Sono il tipo di armi che hanno affondato diverse navi britanniche durante la guerra delle Falkland e colpito la USS Stark (nel Golfo Persico) nel 1987", ha detto Mercogliano.

I missili balistici potrebbero rappresentare un pericolo ancora maggiore.

"La velocità terminale dell'arma e il suo carico utile potrebbero infliggere gravi danni" a una nave da guerra o a un'imbarcazione commerciale, ha detto, e potrebbero essere necessari i migliori intercettori statunitensi, come l'SM-6, per abbatterli.

Mercogliano ha detto che lo spazio di battaglia non è statico e che gli Houthi avranno qualcosa da dire su cosa schierare.

"Gli Houthi stanno osservando e vedendo come le marine rispondono a questi attacchi", ha detto.

Gli esperti sostengono che a un certo punto gli Stati Uniti potrebbero decidere di passare all'attacco.

"C'è un'altra linea d'azione che consiste nel colpire alla fonte. Questo sposterebbe l'enfasi dall'intercettare le capacità una volta in volo al colpirle alla fonte per impedirne l'uso in primo luogo", ha detto Patalano.

"Se si ha una scelta e una capacità, è sempre più conveniente eliminare gli arcieri che intercettare le frecce", ha detto Schuster.

Oren Liebermann e Natasha Bertrand della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com