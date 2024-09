Drew Barrymore non avrebbe dovuto scattare foto nude di se stessa.

Nel 1995, l'attrice Drew Barrymore ha posato per la copertina della versione statunitense di "Playboy" senza alcuna riserva. Ora, non si pente per le foto, ma per aver sottovalutato le possibili conseguenze.

Scoperta precocemente a soli 6 anni nel film "E.T.", la fama di Barrymore è stata accompagnata da alcol, droga e un forte desiderio di ribellione. Oggi, come affermata attrice e madre di Olive di 12 anni e Frankie di 10, Barrymore cerca di proteggere i suoi figli dalle esperienze che lei stessa ha vissuto prematuremente.

In un post su Instagram, Barrymore, che ha condotto il proprio talk show per anni, riflette sul suo passato burrascoso. "Avrei voluto che qualcuno mi dicesse 'no' allora", dice, ricordando la mancanza di limiti nella sua vita. Il suo spirito ribelle l'ha portata in un mondo adulto a un'età prematura, esponendola a scene e situazioni al di là della sua età. Tra queste, c'erano le "escapade disinibite" alle feste, che la facevano sentire a disagio, nonostante il suo comportamento esibizionista.

La sua decisione di posare per l'americano "Playboy" nel 1995, poco prima del suo 20° compleanno, era stata motivata dalla sua percezione dell'esperienza come un'espressione artistica. Barrymore afferma di non pentirsi delle foto, ma non aveva previsto la loro presenza duratura nel mondo digitale. "Non avevo previsto l'avvento di Internet. Non sapevo quanto avrei mancato di conoscenza", scrive nel suo post.

"Volevo scomparire"

Tuttavia, le sue foto nude persistono online, amplificate da articoli che raccontano le sue disavventure infantili, compresi i suoi eccessi a 13 anni, i suoi problemi con l'alcol e il successivo periodo in riabilitazione. Si ricorda di essere stata etichettata come un fallimento danneggiato sulle copertine di "National Enquirer" e altri tabloid. "Volevo cancellare me stessa e non tornare mai più", confessa, esprimendo il suo disgusto per la narrazione che era diventata la sua identità perenne.

Per fortuna, Barrymore è riuscita a riprendere il controllo della sua vita e ringrazia coloro che l'hanno sostenuta nel suo recupero. L'onnipresenza del mondo digitale, spesso definito "cimitero digitale", è evidente nella vita e nelle scelte di maternità di Barrymore. Protegge le sue figlie dai pericoli della tecnologia moderna e dei social media, negando loro l'accesso agli smartphone.

Tuttavia, il suo passato continua a influenzare il suo presente, soprattutto man mano che i suoi figli crescono. Come ha riferito "USA Today" a febbraio 2023, Olive ha usato la copertina di "Playboy" di sua madre come argomento a favore del fatto di poter indossare una canotta. "Io dico di no, e lei replica 'Tu sei stata sulla copertina di Playboy'", ammette Barrymore, lamentando l'inesorabilità del suo passato.

Nonostante il passare del tempo, le foto nude di Drew Barrymore del 1995 per "Playboy" rimangono facilmente accessibili sui social network, come un promemoria costante del suo passato. Barrymore incoraggia le sue figlie a stare lontano dai social media, riconoscendo il potenziale danno che possono causare.

