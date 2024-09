Drew Barrymore era sotto l'influenza all'età di dieci anni.

Nel documentario di recente uscito su Hulu intitolato "Child Star", ex-star child come Drew Barrymore e Demi Lovato stanno causando scalpore con le loro confessioni sull'uso di droga durante la loro adolescenza e infanzia. La 32enne Lovato, che ha diretto lei stessa il documentario, parla con altre figure popolari come Barrymore, che ha recentemente acquisito riconoscimento. Barrymore, una popolare conduttrice di talk show, rivela nel film: "A 10 anni, mi sono drogata con l'amico di mia madre".

In quel momento, Barrymore lo considerava "fico". Proviene da una famiglia di attori e ha iniziato la sua carriera a soli 6 anni, lavorando nel film iconico "E.T. - L'extra-terrestre" diretto da Steven Spielberg, che l'ha resa una sensazione a livello globale. Barrymore ha iniziato a lavorare all'età di 11 mesi con uno spot pubblicitario e da allora è stata costantemente attiva nel settore, tranne quando sua madre l'ha fatta ricoverare in una struttura.

Nel documentario, Lovato si chiede se siano i child star o i fattori esterni a essere responsabili della diffusione dell'abuso di droga e alcol tra i minorenni. "È difficile non incolpare gli altri quando potrebbero averti fornito sostanze da bambino", riflette Lovato, l'attrice e musicista, che ha co-diretto il programma con Nicola Marsh.

Altre ex-star child aprono anche del loro passato con Lovato nel documentario. Ad esempio, la 44enne Christina Ricci, che è diventata famosa con il film blockbuster "Le sirene" all'età di 9 anni, ammette: "Mi sono rivolta a droga e alcol durante la mia adolescenza". "Non ricordo alcun altro modo per essere felice", condivide Ricci in "Child Star".

La stessa Lovato ha gustato il successo precoce con ruoli come Mitchie Torres nel film Disney del 2008 "Camp Rock" e Sonny Munroe nella serie Disney Channel "Sonny con una chance". Ha anche intrapreso la carriera musicale e ha parlato delle sue passate lotte con l'abuso di sostanze e la salute mentale nel documentario del 2017 "Demi Lovato: Simply Complicated" e nella serie documentaristica del 2021 "Demi Lovato: Dancing with the Devil".

