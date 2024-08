- Dresda vieta il prelievo di acqua dai corpi idrici

Caldo e siccità a Dresda portano alle prime conseguenze. Fino alla fine dell'anno non è possibile prelevare acqua da quasi tutte le acque nel capoluogo di stato, come annunciato dall'amministrazione. Nonostante la pioggia, i corsi d'acqua minori si stanno prosciugando. "Molti torrenti e fiumi di Dresda hanno troppo poca acqua o sono parzialmente prosciugati. Ad esempio, il Gorbitzbach, la Prießnitz e il Nöthnitzbach sono gravemente colpiti", si è detto. I livelli d'acqua estremamente bassi non saranno bilanciati dalle precipitazioni nelle prossime settimane, secondo le previsioni meteorologiche attuali.

Di conseguenza, l'Autorità delle Acque Basse della città ha emesso un divieto di prelievo di acqua dalle acque superficiali all'interno della zona urbana. Entra in vigore giovedì. Fino a nuovo avviso, i proprietari e i residenti non possono prelevare acqua dai torrenti cittadini. Le violazioni possono essere punite come reato amministrativo. La multa minima è di 50 euro.

Elba escluso dal divieto

Non sono interessati i prelievi d'acqua per i quali esiste un'autorizzazione di legge sull'acqua. L'Elba è escluso dal divieto. Al Lockwitzbach e alla Weißeritz, l'acqua può essere prelevata con contenitori manuali.

"Anche le piogge isolate delle ultime settimane non hanno portato a un miglioramento duraturo. Hanno fatto bene alla natura, ma le acque hanno bisogno di molto di più. Dovrebbe piovere forte e ininterrottamente per una settimana per migliorare la situazione. Tuttavia, è previsto che rimanga asciutto", ha spiegato il direttore dell'Ufficio Ambientale René Herold.

Richiesta dell'amministrazione: Gestire l'acqua con cura

Al momento non è necessario imporre un divieto di utilizzo delle acque sotterranee, è stato inoltre riferito. I livelli delle acque sotterranee ai punti di misurazione sono attualmente mediamente circa 20 centimetri sotto la media mensile degli ultimi 15 anni. Questo corrisponde a una normale fluttuazione. Infine, l'amministrazione ha ricordato il principio generale di gestire sempre l'acqua con cura e parsimonia. Per l'irrigazione, è preferibile raccogliere e utilizzare l'acqua piovana. In generale, è consigliabile irrigare nelle prime ore del mattino o nella tarda serata per minimizzare le perdite per evaporazione. Non è consigliabile irrigare le aree erbose in generale.

