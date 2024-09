Dresda sta sperimentando il picco del livello delle inondazioni dell' Elba oggi

La cresta dell'ondata di piena del fiume Elba è prevista raggiungere il suo punto più alto nella Sassonia questo pomeriggio, secondo le previsioni degli esperti. Al punto di misurazione di Schôna, situato al confine tedesco-ceco, è atteso un picco di 6,69 metri, secondo i dati del Centro Nazionale per le Alluvioni. Alle 9:15, il livello era di 6,57 metri, mentre il valore normale è di 1,58 metri. A Dresda, il picco è previsto raggiungere nel pomeriggio, con un livello previsto di 6,11 metri e un livello normale di 1,42 metri.

Entrambi i punti di misurazione attualmente si trovano al livello 3 del sistema di allerta, che indica il potenziale allagamento di aree edificate, strade e ferrovie circostanti. Il punto di misurazione di Riesa mostra un livello dell'acqua di 6,66 metri, al livello 2. Si prevede che il livello dell'acqua scenderà lentamente, in parte a causa della regolazione delle cascate della Moldava per proteggere Praga a valle. Gli idrologi prevedono che l'alluvione potrebbe persistere fino alla fine di settembre.

Purtroppo, il numero di vittime è salito a almeno 23. La Repubblica Ceca ha registrato un'altra morte, come confermato dal Ministro dell'Interno Vit Rakusan su CNN Prima News. Nel vicino stato tedesco, almeno otto persone sono disperse, comprese quelle in un'auto trascinata via dal fiume in piena.

Le regioni orientali della Repubblica Ceca di Moravia e Moravia-Slesia sono state gravemente colpite dalle alluvioni, causando ingenti danni. Il Presidente Petr Pavel ha visitato le aree colpite dalle alluvioni, comprese le località termali di Jesenik nelle montagne Hrubý Jeseník. Si stima che il processo di recupero richiederà anni, secondo la sua valutazione. Jesenik ha visto il centro città completamente sommerso in alcuni punti. Alcune case sono crollate, mentre altre devono essere demolite a causa di problemi strutturali.

Onda di piena al confine tedesco-ceco

La situazione delle alluvioni si è migliorata vicino al confine sassone nella regione della Boemia settentrionale. L'onda di piena dell'Elba è passata su Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) con un livello superiore a 6,8 metri, notevolmente superiore alla media pre-temporale di 2 metri. Le dighe hanno resistito all'assalto, ma le strade chiuse hanno causato congestionamenti del traffico. Una squadra di vigili del fuoco ha lasciato la città per offrire assistenza nel nord-est per lo svuotamento delle cantine e delle strutture.

Durante la notte, l'onda di piena ha raggiunto Breslavia, la città della Bassa Slesia in Polonia. Il livello dell'acqua alla stazione di misurazione di Trestno si è avvicinato a 6,31 metri, come dichiarato dal capo dell'Istituto Meteorologico al meeting del personale di crisi. "Possiamo ora osservare una stabilizzazione", ha aggiunto. Tuttavia, il livello dell'acqua è probabile che rimanga tra 6,30 e 6,40 metri per un certo periodo di tempo. Il livello dell'acqua normale è leggermente superiore a tre metri. L'onda di piena attuale è inferiore a quella del 1997 dell'Oder, quando il livello dell'acqua ha raggiunto 7,24 metri.

