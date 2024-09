- Dresda si avvicina alla calamità mentre un ponte crolla a pezzi.

Dresden scampa per un pelo a una catastrofe con il parziale crollo del ponte Carolabridge. Circa 100 metri, che includevano binari del tram, un percorso pedonale e una corsia per biciclette, sono precipitati nell'Elba nel cuore della notte. Un'altra sezione è ancora a rischio di crollo. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime. Le autorità sospettano che non ci sia stata alcuna azione illecita e stanno trattando l'evento come un incidente.

Il responsabile della sicurezza dei ponti di Dresda, Holger Kalbe, si è presentato davanti ai media la mattina seguente, visibilmente scosso. "Lasciate che vi dica, non è il tipo di mattinata che vorresti svegliarti", ha detto il capo del dipartimento dei ponti e delle strutture di ingegneria a Dresda.

Pochi minuti prima che l'ultimo tram attraversasse

Il ponte Carolabridge a Dresda è una delle principali arterie del traffico della città, che si estende sull'Elbe nel centro della città. Le conseguenze del crollo avrebbero potuto essere molto più gravi: solo 18 minuti prima del parziale crollo, l'ultimo tram ha attraversato il ponte. Il tram ha attraversato alle 2:50 e il ponte è crollato alle 3:08, secondo la società di trasporti.**

La terra tremò

I primi rapporti sul crollo del ponte sono arrivati alla polizia nel cuore della notte, grazie ai loro stessi colleghi che stavano svolgendo misure di sicurezza a 50 metri di distanza dalla sinagoga ebraica. "Abbiamo ricevuto il primo rapporto intorno alle 3:00. Era il nostro team sul posto che ha segnalato un forte rumore sordo. Il terreno ha tremato", ha detto il portavoce della polizia Thomas Geithner.**

La corrosione come probabile colpevole?

Il ponte Carolabridge, costruito nel 1971, consiste in tre sezioni (parti A, B e C). Le sezioni A e B sono state recentemente ristrutturate, ma C (che avrebbe dovuto essere ristrutturata nell'anno successivo) ha ceduto. "È un rischio con cui lottiamo da anni", ha detto il capo del dipartimento Kalbe. "La condizione attuale della sezione C non era qualcosa che potevamo sospettare avrebbe portato a un crollo".**

Le indagini sul preciso motivo dell'incidente sono in corso, ma Holger Kalbe ha sollevato un sospetto: la corrosione potrebbe essere la causa - una conseguenza della manutenzione insufficiente del passato. "Abbiamo visto un'ingresso massiccio di cloruro qui durante l'era della DDR", ha detto Kalbe. È probabile "che ci sia stato un ingresso massiccio di cloruro in quel momento e abbia causato la corrosione del rinforzo all'interno del ponte".

L'approvvigionamento di riscaldamento distrettuale è completamente fallito

Secondo i vigili del fuoco, si è aperta una fessura larga un metro sul lato della città vecchia del ponte. Quando l'incaricato dell'incidente Michael Klahre ha valutato la situazione, è risuonato un forte boato improvviso, ha riferito. Due tubi di riscaldamento distrettuale sono saltati. L'acqua che fuoriusciva ha allagato parti della riva del terrazzo. Inizialmente, il riscaldamento distrettuale è stato completamente interrotto per la città. Il fornitore di energia responsabile ha gradualmente riconnesso i vari distretti alla rete.**

Il sito del crollo è stato recintato su una vasta scala.

La polizia ha stabilito un perimetro su larga scala intorno al sito del crollo. Il traffico e i tram sono stati deviati. Il pubblico è stato invitato a stare lontano. Despite this, hundreds of onlookers gathered along the Elbe to witness the fallen bridge. The remaining bridge sections are currently inaccessible. There will be no immediate reopening of the other two bridge spans, said Kalbe. The fallen bridge section was once connected to the others, and damage was sustained there as well. The entire structure now requires inspection.**

Prova attuale del traffico sul ponte

La sezione crollata del ponte Carol a Dresda era prevista per la ristrutturazione l'anno successivo. Inoltre, era prevista una prova del traffico sul ponte fino alla fine dell'anno, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza per ciclisti e pedoni. La prova e il progetto sono stati oggetto di accesi dibattiti. L'Afd di Dresda ha accusato un focus sbagliato nella politica del traffico, sostenendo che il finanziamento per la prova del traffico avrebbe dovuto essere canalizzato in misure di sicurezza statiche invece.**

Polizia: Nessuna base per procedimenti legali

Al momento, la polizia considera il parziale crollo un incidente. "Non rileviamo segni di alcuna attività criminale. Non ci sono indagini in corso", ha detto il portavoce della polizia Geithner. L'attenzione è ora

