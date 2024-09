Dresda è sull'orlo di un avvertimento di alluvione di livello 3.

In mezzo alle inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca e Austria che stanno causando devastazione e perdite di vite umane, la Germania è riuscita finora a rimanere relativamente illesa. Tuttavia, i livelli delle acque stanno aumentando anche in Germania. A Dresda si attende di raggiungere il livello di allerta 3 durante il giorno, mentre il Brandeburgo si sta preparando per le peggiori scenari prima delle elezioni statali.

I livelli delle acque a Dresda e Schöna (Sachsen Schweiz-Osterzgebirge) continuano ad aumentare. Secondo i dati del centro regionale di allerta, Dresda non ha ancora raggiunto il livello di allerta 3, con una lettura mattutina di 5,98 metri, appena sotto la soglia dei sei metri che attiva il livello 3. Secondo le previsioni attuali, questa soglia dovrebbe essere superata entro la mattina.

Il livello di allerta 3 significa che le aree urbane, le strade adiacenti e le ferrovie potrebbero essere inondate. Al livello 2, principalmente le aree agricole o forestali, i giardini e gli altri spazi verdi vengono inondati, insieme a possibili danni agli edifici singoli.

Calo atteso dei livelli delle acque a Schöna durante la notte

A Schöna, il valore di soglia del livello 3 è già stato superato, con un livello delle acque di 6,54 metri misurato all'alba. Secondo le stime, il livello delle acque dovrebbe continuare a salire durante il giorno prima di diminuire leggermente giovedì sera. È molto improbabile che si raggiunga il livello di allerta massimo di sette metri.

Il ministro dell'Ambiente Wolfram Günther ha dichiarato che, although a large-scale flood is not predicted, some Czech floodwater is entering the Elbe. He added that the water levels are lower than initially feared, but not a total clearance.

Il Brandeburgo si sta preparando attivamente per un possibile afflusso di acque nei prossimi giorni. I team di crisi nello stato federale orientale rimangono in massima allerta mentre i cittadini lavorano diligentemente per proteggere le loro case dai danni delle inondazioni attese sull'Oder.

Woidke: Prepararsi per le peggiori scenari

Il Brandeburgo, con le elezioni del parlamento statale in programma per domenica, ha il presidente del governo Dietmar Woidke che invita alla prudenza. Ha detto durante la diretta televisiva "rbb24 - Ihre Wahl: Der Kandidatencheck" della RBB: "Speriamo nel meglio, ma prepariamo il peggio". Riflettendo su Ratzdorf, che è stato gravemente danneggiato durante l'inondazione del 1997, ha sottolineato i miglioramenti dell'infrastruttura, tra cui una nuova diga e provviste di palificazioni.

Il leader della fazione e candidato principale dell'AFD, Hans-Christoph Berndt, ha creduto che, although the climate change should not be overlooked, immediate priority should be given to maintaining and safeguarding dykes against potential beaver damage.

La situazione nel Sud e nell'Est della Baviera sta gradualmente migliorando. I livelli delle acque del Sempt nel distretto di Erding e del Danubio a Passau sono scesi sotto i valori di soglia del livello di allerta 3. Tuttavia, il livello delle acque dell'Isar nella Bassa Baviera continua ad aumentare, con Landshut che ha superato il valore di soglia del livello di allerta 3.

Martedì, il Servizio meteorologico tedesco ha annunciato che non ci sono previsioni di piogge intense o cali di temperatura imminenti.

Più di 20 persone sono morte nei paesi confinanti a causa delle inondazioni.

Le inondazioni estese possono ancora essere viste in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria. Le autorità prevedono ulteriori giorni per fornire una definitiva pulizia, con più di 20 morti segnalati in questi paesi. Nella Repubblica Ceca, diverse persone rimangono disperse e l'esercito sta offrendo assistenza nelle aree colpite.

Nell'Est dell'Austria, sono state dichiarate situazioni di emergenza a causa delle piogge persistenti degli ultimi giorni. Un

