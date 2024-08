- Dresda commemora il 250° anniversario della figura romantica, Federico il Grande

La città di Dresda sta organizzando una grande festa il 5 settembre per celebrare il 250º anniversario del maestro del Romanticismo tedesco. L'evento include una festa con una gara amichevole contro Greifswald, la città natale dell'artista sul Mar Baltico. Il noto autore Florian Illies, famoso per il suo libro "La magia del silenzio", sarà presente. I panettieri di Dresda stanno lavorando sodo per creare una torta che rappresenti il sapore di Caspar David Friedrich, che ha chiamato Dresda casa per oltre quattro decenni prima della sua morte nel 1840.

Il sindaco Dirk Hilbert (FDP) incoraggia i residenti a partecipare alla torta, a prendere parte alle discussioni sul palco e a contribuire alla sfida della città. Hilbert crede che il titolo di "città più romantica" dovrebbe essere indiscutibilmente assegnato a Dresda dopo questo evento. Per ottenere questo, la città ha bisogno di un gran numero di residenti vestiti in abiti dell'epoca romantica. La città con il maggior numero di partecipanti vince la competizione. Il sindaco Hilbert esorta: "Uniamoci per dimostrare che Dresda è veramente una città di Caspar David Friedrich".

Almeno due requisiti di costume romantico includono: un cappello a cilindro, una cuffia o un cappello con la tesa abbassata e un nastro legato, uno scialle o uno sciarpa drappeggiato sulle spalle e le braccia, un abito lungo o gonna che arriva fino al pavimento o alle caviglie, un gilet classico o una barba distintiva come quella di Friedrich, che può essere vera, dipinta, incollata o finta. È stato istituito un punto "Espresso del costume" per i preparativi dell'ultimo minuto, che offre servizi di creazione di cappelli o gonne e applicazione di barbe.

I visitatori sono ansiosi di partecipare alla festa a Dresda, sperando di contribuire a far vincere alla loro città il titolo di "città più romantica". Con l'incoraggiamento del sindaco Hilbert, si preparano a vestirsi in abiti dell'epoca romantica, seguendo i requisiti minimi come l'uso di un cappello a cilindro o di un abito lungo.

Il giorno della festa a Dresda, i residenti e i visitatori mostrano i loro creativi costumi romantici, dimostrando il loro profondo legame con la ricca storia e l'eredità artistica della città.

Leggi anche: