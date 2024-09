Dresda aumenta lo stato di allarme per le inondazioni

Intensi piogge nei Paesi confinanti gonfiano anche i livelli dei fiumi in Baviera e Sassonia. Anche se il picco delle inondazioni nel sud potrebbe aver raggiunto il suo apice, il livello dell'Elba è previsto aumentare per diversi giorni. Nei Paesi vicini come Austria, Repubblica Ceca e Polonia, sono avvenute piogge abbondanti e inondazioni, ma la situazione in Germania rimane relativamente tranquilla, sebbene alcune località abbiano emesso segnali di allarme preliminari. Inoltre, sono previste piogge in Sassonia fino a lunedì pomeriggio, e in alcune parti della Baviera potrebbero persistere fino a martedì pomeriggio.

Dresda ha annunciato il secondo livello di allerta per le inondazioni nella serata. Il livello dell'Elbe misura 501 centimetri, con un aumento significativo previsto, come riportato dalla capitale della Sassonia. Inoltre, il ponte Carol parzialmente crollato influisce sulla situazione delle inondazioni: i componenti sommersi del ponte ostacolano il flusso, causando un aumento del livello dell'acqua di circa 30-50 centimetri in una sezione dell'Elbe. Le previsioni suggeriscono che Dresda alzerà il livello di allerta a 3 lunedì, il che richiede che i livelli dell'acqua superino la soglia dei 6 metri. Ci sono quattro livelli di allerta in totale, con il picco previsto a metà settimana.

A Schöna sull'Elba, il secondo livello di allarme è attivo, segnalando l'inizio delle inondazioni, come indica il centro di controllo delle inondazioni dello stato. Lo stesso livello di allarme è già in vigore a Görlitz alla Neiße Lusaziana, dove il livello dell'acqua sta diminuendo ma potrebbe risalire lunedì. In Brandeburgo, le inondazioni erano previste in alcune aree, ma non sono stati dichiarati livelli di allerta nel weekend.

Ragazzo in sedia a rotelle salvato

In Baviera, i livelli massimi delle acque sono stati raggiunti principalmente al mattino, secondo il servizio di notizie sulle inondazioni. Le piogge del pomeriggio dovrebbero inizialmente causare un lieve aumento nell'est, ha riferito il servizio dell'Agenzia Ambientale della Baviera. L'evoluzione successiva rimane incerta. Secondo le stime attuali, i livelli dei fiumi nelle regioni interessate potrebbero raggiungere altezze simili a quelle odierne entro martedì. Le piogge sono previste diminuire martedì e la situazione dovrebbe normalizzarsi in Baviera entro mercoledì.

A Passau, il Danubio ha raggiunto il suo livello massimo presto domenica mattina. Alcuni sentieri e parcheggi erano bloccati, come annunciato dalla città. Il terzo livello di allerta è stato raggiunto a Ruhstorf sulla Rott nelle prime ore di domenica, dove il livello dell'acqua è previsto aumentare leggermente in modo transitorio.

A Monaco, il livello dell'acqua è sceso inizialmente sotto il secondo livello di allerta domenica. A Monaco, la squadra dei vigili del fuoco ha salvato un 19enne dalle acque delle inondazioni sabato sera, che era stato trascinato via dalla corrente nella sua sedia a rotelle. Fortunatamente, il giovane non ha riportato ferite durante l'incidente.

In Baviera, nonostante le piogge previste per martedì, i livelli dei fiumi nelle regioni interessate sono previsti raggiungere altezze simili a quelle attuali entro quel giorno, secondo il servizio dell'Agenzia Ambientale della Baviera. Il giovane, un 19enne, è stato salvato dalle acque delle inondazioni a Monaco sabato sera, nonostante fosse stato trascinato via dalla corrente nella sua sedia a rotelle.

Le piogge in Baviera, pur causando un lieve aumento nell'est domenica pomeriggio, non hanno significativamente influenzato la situazione complessiva, poiché i livelli dei fiumi avevano raggiunto principalmente i loro massimi al mattino.

Leggi anche: