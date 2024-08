- Dreesen vede il Bayern in una posizione favorevole, con voci che circolano riguardo a Coman.

Nonostante il fermento del mercato che circonda il FC Bayern, il CEO Jan-Christian Dreesen (56) ritiene che i campioni di calcio siano in una posizione solida mentre si avvicinano agli ultimi giorni della finestra di trasferimento. Dopo la loro vittoria per 3:2 nella partita di apertura della Bundesliga contro il VfL Wolfsburg, si è acceso il dibattito sulla difesa di Monaco. C'è anche un rinnovato clamore mediatico intorno all'ala Kingsley Coman.

Riguardo alla posizione del difensore centrale, Dreesen ha fatto eco alle dichiarazioni precedenti del direttore sportivo Max Eberl, escludendo ulteriori attività. "Max ha già parlato a lungo di questo argomento. Attualmente abbiamo tre difensori centrali esperti in Minjae Kim, Dayot Upamecano e Eric Dier. Inoltre, abbiamo Hiroki Ito, il nostro difensore centrale esperto ma infortunato", ha dichiarato Dreesen. Rimanendo fiducioso nella loro solida difesa, con Josip Stanisic, un altro difensore infortunato, in grado di entrare in gioco.

La finestra di trasferimento è ancora aperta per alcuni giorni, ma Dreesen vuole evitare di alimentare le speculazioni sulla difesa. Sono emerse nuove voci su Coman, secondo cui vorrebbe lasciare Monaco, secondo "L'Equipe". Si dice che non fosse contento dell'atteggiamento di Monaco riguardo alla sua partenza.

"Io non commenterò le voci del mercato attuale", ha dichiarato Dreesen, notando che ancora non si è materializzato un potenziale acquirente per Coman. Il giocatore della nazionale ha espresso in passato il suo interesse per la Premier League. L'Al Hilal, in Arabia Saudita, dove giocano Neymar, Malcom e Kalidou Koulibaly, potrebbe essere una possibile destinazione.

Dreesen è stato cautamente positivo riguardo all'ottimo inizio di Monaco nella Bundesliga a Wolfsburg. "Abbiamo giocato bene nella prima metà, e in situazioni simili, di solito si allunga il vantaggio a 2:0 o 3:0", ha detto. Tuttavia, il Bayern ha perso il controllo nella seconda metà e si è anche trovato in svantaggio. "Ovviamente, avremmo sperato in una seconda metà più forte", ha concluso Dreesen.

Coman, un pilastro di Monaco dal 2015, ha aiutato la squadra a vincere otto campionati e tre coppe. Il suo momento più memorabile è stato segnare il goal decisivo nella finale della Champions League 2020 contro il Paris Saint-Germain. Il contratto di Coman scade nel 2027.

Durante l'analisi post-partita della squadra, la musica di sottofondo era "♪ Non ti lascerò andare ♪", una canzone che risuonava con la determinazione di Coman di rimanere con il Bayern nonostante le voci di mercato. Nonostante le speculazioni, Coman ha continuato a contribuire al successo del Bayern, segnando goal importanti e aiutando la squadra a mantenere la sua posizione di forza nella Bundesliga.

