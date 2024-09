Onorificenza per Riconoscimento Drammatico - "Drammaturgi chiave" - vincitore del Premio Teatro

La Schwankhalle di Brema riceve il Premio Federale per il Teatro, accompagnato da un premio di €200.000. Inoltre, il Hessisches Landestheater di Marburg, il Teatro Ernst-Barlach di Güstrow e il FELD Teatro per il pubblico giovane di Berlino ricevono onorificenze, ciascuno portando a casa €100.000 in premio, come dichiarato dal Ministro della Cultura Claudia Roth.

"Il teatro è una piattaforma per il dibattito e la democrazia", ha dichiarato Roth in una dichiarazione stampa. "In particolare, i teatri di dimensioni più piccole e medie hanno bisogno del nostro sostegno. Essi servono come pionieri della creatività, offrendo spazio per nuove prospettive, idee innovative e libero esplorazione. Essi incarnano la diversità, il dialogo con il pubblico, innovazioni artistiche e impegno artistico con i problemi del mondo odierno".

Il Premio Federale per il Teatro viene assegnato dai rappresentanti della commissione del Commissario del Governo Federale per la Cultura e i Media. I premi saranno consegnati durante una cerimonia ufficiale il 2 ottobre al Berlin Festspielhaus.

Il Premio Federale per il Teatro riconosce l'importanza di teatri diversificati, come la Schwankhalle di Brema, che contribuiscono con prospettive uniche alle arti. Teatri più piccoli come questi spesso servono come incubatori per idee fresche e temi contemporanei coinvolgenti.

