Drake dice di essere risultato positivo al Covid e rimanda lo show della Young Money Reunion

Lunedì Drake ha pubblicato sul suo account Instagram verificato una storia in cui affermava di essere risultato positivo al Covid-19 e di voler rimandare lo spettacolo.

"Sono veramente sconvolto nel dire che sono risultato positivo al Covid e che lo spettacolo della reunion degli Young Money previsto per stasera è stato riprogrammato alla data più vicina possibile", si legge nel post. "Terrò informata la città e condividerò la nuova data non appena l'avremo fissata".

Il concerto era previsto per lunedì, nell'ambito del festival October World Weekend di Drake, che si è tenuto a Toronto.

Drake si è scusato per aver deluso i fan che non vedevano l'ora di vedere i due ex compagni di etichetta esibirsi insieme.

"Fino ad allora spero che tutti stiano bene e in salute e vi amo tutti", ha scritto Drake. "Mi dispiace tanto per avervi deluso durante il nostro weekend insieme e nel momento in cui il test sarà negativo vi darò tutto quello che ho sul palco (tranne il Covid)".

