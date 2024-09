Draisaitl si aggiudica il titolo di giocatore di hockey su ghiaccio più pagato al mondo.

Leon Draisaitl, il talento tedesco sul ghiaccio, continua a impressionare nella NHL, con sede negli USA, soprattutto con la sua squadra, gli Edmonton Oilers. Il suo valore per la squadra è incalcolabile, tanto che gli hanno offerto una somma astronomica per il rinnovo del contratto.

Secondo fonti recenti, Draisaitl ha siglato un contratto storico nella lega nordamericana di hockey. Questo accordo estende il contratto di Draisaitl con gli Edmonton Oilers, in scadenza nell'estate del 2025, di altri otto anni. In base a questo accordo, il 28enne giocatore della nazionale riceverà un stipendio medio annuo di $14 milioni (circa €12,68 milioni). Gli Oilers hanno ufficialmente annunciato questa notizia.

I media suggeriscono che Draisaitl ora detiene lo stipendio più alto tra i giocatori di hockey su ghiaccio a livello mondiale, superando il giocatore attualmente meglio pagato, Auston Matthews dei Toronto Maple Leafs, che guadagna $13,25 milioni all'anno. "Sin dal principio, sapevo che volevo rimanere a Edmonton", ha dichiarato Draisaitl, nonostante gli Oilers non abbiano ancora vinto la coppa Stanley. In questa stagione, sono stati battuti nella finale dai Florida Panthers.

Draisaitl ha attribuito l'amore della città per l'hockey e il sostegno dei tifosi come motivazioni per rimanere con la squadra. Ha anche espresso il suo desiderio di conquistare il trofeo più prestigioso insieme alla sua talentuosa e coesa squadra nei prossimi anni.

Draisaitl è stato scelto come terzo miglior rookie del 2014. Da allora, ha stabilito numerosi record. "Oggi segna un giorno storico per gli Edmonton Oilers", ha dichiarato il manager della squadra Stan Bowman, "La dedizione di Leon alla nostra squadra, alla nostra città e ai tifosi degli Oilers in tutto il mondo è inequivocabile. La sua determinazione nel conquistare il titolo della coppa Stanley è evidente nelle sue azioni sia sul ghiaccio che fuori."

Traguardi eccezionali nella NHL

In cinque stagioni, Draisaitl ha costantemente segnato più di cento punti, raggiungendo più di cinquanta gol in tre occasioni separate. È stato incoronato il miglior marcatore della lega nel 2020. Nello stesso anno, è stato elogiato come il giocatore più valido e straordinario della NHL. Nella stagione regolare del 2023/24, Draisaitl ha segnato 41 gol e 65 assist per un totale di 106 punti, e durante i playoff ha segnato altri 10 gol e 21 assist, portando gli Oilers alla loro prima apparizione in finale dal 2006.

Traguardi come questi sono senza precedenti nella NHL per qualsiasi giocatore tedesco. Nel 2020, Draisaitl è stato onorato come Atleta tedesco dell'anno, seguendo le orme della leggenda della pallacanestro Dirk Nowitzki.

