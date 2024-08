Draghi, duelli con pistole e altri strani Giochi Olimpici.

Lo sport del "tira e molla"

Per molti di noi, il "tira e molla" è un'attività relegata ai giorni della scuola e alle competizioni estive del campo estivo. Ma per 20 anni, è stato un evento olimpico altamente contestato.

La Gran Bretagna era piuttosto dominante in questa competizione, con cinque delle 10 medaglie olimpiche assegnate nello sport che andavano al Regno Unito.

Il "tira e molla" è stato presente per l'ultima volta ai Giochi di Anversa del 1920, con la squadra del Regno Unito - composta dalla polizia della City of London - che si aggiudicava l'oro.

Sparare ai piccioni vivi

Il tiro a segno è stato parte dei Giochi olimpici moderni sin dalla loro istituzione. In giorni recenti, un tiratore turco disinvolto e un concorrente sudcoreano cool e stiloso sono diventati virali per il loro stile e successo ai Giochi di Parigi.

Come oggi, i bersagli sono stati storicamente oggetti inanimati, ma gli organizzatori dei Giochi di Parigi del 1900 hanno deciso di andare in un'altra direzione.

Sembrerebbe cruento, ma i concorrenti si sono allineati per sparare il maggior numero possibile di piccioni vivi. Si dice che circa 300 uccelli siano stati uccisi durante la competizione.

Il vincitore fu il tiratore sportivo belga Léon de Lunden, che, secondo il Guinness dei primati, riuscì a colpire 21 uccelli durante il torneo.

Dueling pistols

In molti modi, i primi Giochi olimpici potevano essere piuttosto intensi e gli organizzatori non erano soddisfatti di sparare solo a bersagli di carta.

Mentre lo sparo ai piccioni non è mai più tornato dopo i Giochi di Parigi del 1900, gli organizzatori hanno introdotto il duello con le pistole - in cui due concorrenti si sparavano a vicenda - ai Giochi di Londra del 1908.

Per fortuna per tutti gli interessati, i duelli non erano mortali. I concorrenti erano vestiti con abiti protettivi e le pistole erano caricate con proiettili non letali di cera.

"La battuta dell'epoca era... se lo facevi bene, non ci sarebbe stato un medagliato d'argento", ha recentemente detto il giornalista Craig Copetas a France 24 TV.

Copetas ha anche detto che alcuni anni fa c'è stato "qualche chiacchiericcio sul fatto di riportare i duelli con le pistole per aggiungere un po' di pepe alla competizione di fucile e pistola".

Probabilmente è meglio che non l'abbiano fatto.

Corsa a ostacoli in acqua

Questa particolare competizione dei Giochi di Parigi del 1900 potrebbe non sembrare fuori posto in un moderno parco acquatico.

I nuotatori dovevano coprire 200 metri lungo la Senna a Parigi, superando e attraversando una serie di ostacoli.

Il nuotatore australiano Frederick Lane ha vinto l'oro con il tempo di 2 minuti e 38,4 secondi. Lane era un nuotatore impressionante che ha vinto anche l'oro nella gara di 200 metri senza ostacoli con un tempo solo 13 secondi più veloce.

La corsa a ostacoli in acqua è apparsa solo una volta alle Olimpiadi, quindi il tempo di Lane rimane ancora il record olimpico.

Corsa in motoscafo

I Giochi olimpici hanno sempre proibito gli eventi sportivi che dipendono dalla propulsione meccanica, il che spiega perché non si vedono corse automobilistiche ai giochi (anche se ci sono stati recenti tentativi di includerle).

C'è stata un'eccezione ai Giochi di St. Louis del 1904, quando il runner americano Frederick Lorz si è surrettiziamente spostato per 11 miglia della maratona in auto (è stato squalificato).

Quattro anni dopo, gli organizzatori hanno consentito motori a combustione ai giochi con la corsa in motoscafo come evento olimpico.

Gli equipaggi hanno corso un percorso di 40 miglia nautiche ai Giochi di Londra del 1908 e, secondo un resoconto ufficiale, il mare pesante "ha reso la corsa un'impresa di qualche rischio considerevole e l'ha privata di tutto il suo divertimento, tranne che per i più accaniti appassionati".

Solo due nazioni, Francia e Gran Bretagna, hanno partecipato all'evento e si sono aggiudicate le medaglie, che non sono più tornate ai Giochi olimpici dopo il 1908.

Arte

Dalle Olimpiadi del 1912 al 1948, le medaglie olimpiche sono state assegnate non solo per lo sport, ma anche per le imprese artistiche come la letteratura, l'architettura, la musica, la scultura e la pittura. Queste sono state quindi suddivise in sottocategorie, come la pianificazione urbana e il canto corale.

Questo era il sogno del barone Pierre de Coubertin, il padre dei Giochi olimpici moderni, che voleva ricreare l'etica dell'antica Grecia.

"Ai tempi d'oro di Olimpia, le arti belle erano armoniosamente combinate con i Giochi olimpici per creare la loro gloria", scrisse De Coubertin nel 1904. "Questo diventerà realtà di nuovo".

Le competizioni artistiche hanno debuttato ai Giochi di Stoccolma del 1912 e alcuni atleti olimpici hanno anche partecipato. Alfréd Hajós - che ha vinto la prima medaglia d'oro olimpica nel nuoto nel 1896 e ha anche giocato per la nazionale di calcio ungherese - ha vinto una medaglia d'argento nell'architettura ai Giochi del 1924.

Un altro concorrente artistico olimpico insolito fu De Coubertin stesso, che ha presentato una poesia "Ode allo sport" sotto uno pseudonimo che ha vinto una medaglia d'oro nel 1912.

Le ultime medaglie olimpiche d'arte sono state assegnate ai Giochi di Londra del 1948, dopo che si è deciso che la maggior parte dei concorrenti nelle categorie artistiche erano professionisti e non aderivano all'etica olimpica dell'amatorismo.

Nuoto sincronizzato singolo

In quello che potrebbe sembrare un ossimoro, il nuoto sincronizzato singolo è stato un evento competitivo a tre Giochi olimpici consecutivi.

Ha debuttato ai Giochi di Los Angeles del 1984, la nuotatrice americana Tracie Ruiz-Conforto si è aggiudicata l'oro. Dopo una breve parentesi nel bodybuilding, Ruiz-Conforto è tornata allo sport e ha vinto l'argento ai Giochi di Seoul del 1988.

Il nuoto sincronizzato singolo non ha fatto molta impressione sul pubblico e ha visto la sua ultima apparizione ai Giochi olimpici del 1992.

Oggi, la “nuoto artistico” è conosciuto come e i nuotatori possono competere in una gara a coppie e a squadre.

Taglio dei barboncini (non proprio)

Potresti aver letto in numerose pubblicazioni che il taglio dei barboncini vivi era una gara olimpica ai Giochi di Parigi del 1900.

Tuttavia, sembra che si tratti di uno scherzo del 1° aprile di un giornalista del The Telegraph quando scriveva in vista delle Olimpiadi di Pechino del 2008.

Questo scherzo ha ingannato diversi mezzi di informazione, ma la data di pubblicazione del 1° aprile e il presunto vincitore Avril Lafoule avrebbero dovuto essere un indizio.

