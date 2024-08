- Draft: il portiere Neuer continua il suo viaggio professionale con la DFB

Manuel Neuer (38 anni) dovrebbe continuare la sua militanza nella nazionale di calcio tedesca, secondo un articolo del quotidiano "Bild". A differenza di Toni Kroos (34), Thomas Müller (34) e l'ex capitano Ilkay Gundogan (33), che hanno deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo l'eliminazione della Germania agli ottavi di finale dell'Europeo in casa, Neuer ha scelto di proseguire il suo cammino. Tuttavia, questa notizia non è stata ancora confermata.

Il capitano storico della DFB aveva lasciato aperte le sue intenzioni dopo la sconfitta per 1:2 contro la Spagna il 5 luglio a Stoccarda. "Ho detto che ci avrei pensato dopo il torneo", aveva dichiarato.

Ora, il campione del Mondo 2014 intende mantenere il suo posto da portiere titolare almeno fino al Mondiale del 2026, con l'obiettivo di rappresentare la Germania all'età di 40 anni. Neuer è l'ultimo superstite della squadra vincitrice del Mondiale 2014 nella nazionale tedesca, dopo i ritiri di Kroos e Müller.

Se Neuer aggiungerà ulteriori presenze alle sue attuali 124 con la nazionale dipenderà dal ct Julian Nagelsmann. Durante l'Europeo in casa, Nagelsmann aveva annunciato l'intenzione di ringiovanire la squadra della DFB in vista del Mondiale del 2026. Neuer potrebbe saltare le prossime partite internazionali della Germania contro l'Ungheria il 7 settembre a Düsseldorf e contro i Paesi Bassi ad Amsterdam tre giorni dopo, ma un ritorno più tardi nell'anno è probabile.

Concorrenza per il posto da titolare con ter Stegen

Dopo il grave incidente sciistico che gli è costato una frattura alla gamba inferiore dopo il Mondiale del 2022 in Qatar, Nagelsmann aveva dichiarato Neuer di nuovo il numero uno per l'Europeo in casa, dopo il suo ritorno in forma. La rivalità con il perennial secondo Marc-André ter Stegen continua ad essere una sfida in corso.

Il contratto di Neuer con il Bayern Monaco scade il 30 giugno 2025. Contestualmente, Kroos ha deciso di ritirarsi dopo l'Europeo, mentre Müller continua a giocare per la squadra di Monaco, come Neuer. Gundogan ha annunciato il suo addio alla nazionale il lunedì, ma rimane sotto contratto con il Barcellona.

