Dr. Sanjay Gupta In chiamata: Quali sono le vostre domande sui dolcificanti a zero calorie?

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato sei sostanze per l'uso come additivi alimentari: saccarina, aspartame, acesulfame potassio (noto anche come acesulfame-K o Ace-K), sucralosio, neotame e advantame. Altri come la stevia e l'estratto di frutto del monaco sono ottenuti da piante o frutti, e gli zuccheri alcolici come l'erytritolo sono carboidrati.

Tutti sono sicuri da usare con moderazione, afferma l'agenzia. Tuttavia, alcuni titoli recenti hanno sollevato preoccupazioni sui dolcificanti a zero calorie e possibili collegamenti a condizioni di salute come l'aumento di peso, le malattie cardiache e il cancro.

