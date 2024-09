Downing Street accoglie un nuovo concorrente nel regno felino, sfidando il dominio di Larry.

È trascorso più di un decennio da quando Larry, il gatto 17enne, risiede a 10 Downing Street, ricoprendo il ruolo di "Capo Cacciatore di Topi" del Primo Ministro britannico. Di recente, Larry ha chiarito chi comanda con un'affermazione audace sul suo account Twitter @Number10cat - "Regola universale: il gattoobe risponderà a Larry, il gattoobe". Larry è stato portato da un rifugio per animali per risolvere il problema dei topi, ma la sua efficacia è dibattuta, con l'ex PM David Cameron che lo ha definito un fenomeno mediatico. Nel suo mandato di 13 anni, Larry ha assistito a sei diversi primi ministri andare e venire.

La famiglia Starmer ha portato il loro gatto, Jojo, quando si sono trasferiti a Downing Street lo scorso luglio. In un'intervista con la BBC, il primo ministro ha ammesso che gestire gli animali domestici in una residenza ad alta sicurezza non è una passeggiata. Il problema principale, come l'ha definito, è la porta "impenetrabile" che conduce all'esterno dell'appartamento, rendendo difficile installare un passavivande per gatti.

