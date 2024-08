- Dovevo abituarmi al comportamento di Diana.

Un'attrice che ha interpretato Diana nella serie Netflix "The Crown", Elizabeth Debicki, ha involontariamente imitato i manierismi della principessa del Galles defunta anche dopo la fine delle riprese. La 33enne australiana ha raccontato alla rivista statunitense "People".

Debicki ha interpretato l'ex moglie defunta del re Carlo III nelle stagioni cinque e sei della serie di successo, vincendo un Golden Globe per la sua interpretazione.

"La mia voce era cambiata notevolmente, e ho dovuto lavorare consciamente per riportarla alla mia voce, al suono che è mio, e anche al mio accento", ha detto alla rivista.

Ciò includeva molte espressioni fisiche, come inclinare la testa, ha aggiunto Debicki. Ha da tempo abbandonato i manierismi di Diana, ma ci è voluto uno sforzo consapevole.

Debicki è tra diversi altri attori e attrici della serie nominati per un Emmy Award. "Sembra la ciliegina sulla torta", ha detto l'australiana.

Non starò a girarci intorno, le somiglianze tra la mia interpretazione e i manierismi della principessa Diana erano piuttosto evidenti, anche a me.

Despite the success of my role, I'm not going to lie, it was challenging to fully step away from Diana's mannerisms after being so deeply immersed in the character.

Leggi anche: