- Dov'e' suo figlio?

Pietro Lombardi (32) e la sua compagna Laura Maria Rypa (28) attendono con ansia il loro secondo figlio, sottolineando il termine "attualmente". Sembra che il futuro papà Lombardi stia iniziando a diventare un po' impaziente. Ha condiviso un video su Instagram il 20 agosto, che ritrae Laura a una visita ecografica. "Quando il mio ragazzo finalmente farà la sua entrata?", chiede Lombardi con una risata nella storia.

Sembra che anche la futura mamma Laura sia molto ansiosa. Ha scritto su Instagram all'inizio di agosto: "Non riesco a contenere la mia eccitazione per il nostro 'presto' che diventi un 'finalmente' e per stringerti tra le braccia". Ha accompagnato questo messaggio con una foto che mostra con orgoglio la sua pancia di gravidanza.

La coppia ha già un figlio, Leano (1), nato all'inizio del 2023. Nel gennaio 2024 hanno confermato l'arrivo del loro secondo figlio e in aprile hanno rivelato che sarebbe stato un maschio. Questo sarà il terzo figlio di Lombardi. Ha anche un figlio, Alessio (9), da un precedente matrimonio con Sarah Engels (31).

Possibili problemi con il secondo figlio di Pietro e Laura

I quasi 2,9 milioni di follower di Instagram della coppia potrebbero augurarsi un parto senza problemi questa volta. Lo scorso luglio, Rypa ha condiviso di essere stata in ospedale. "Purtroppo sono sorti alcuni problemi, è la stessa situazione di Leano", ha scritto in quel momento. Il loro primo figlio è nato sei settimane prima del termine.

C'era un alto rischio che il secondo figlio nascesse prima della 34ª settimana di gravidanza, portando Laura a ricevere medicinali. "Tutto è successo così all'improvviso, la gravidanza stava procedendo perfettamente e era molto bella fino ad ora", ha spiegato nelle sue storie.

Nonostante i timori della loro precedente esperienza, Pietro e Laura sono ottimisti per un parto più tranquillo con il loro secondo figlio, come dimostrato dalla domanda giocosa di Pietro su Instagram.

