- Dove siamo nella linea temporale di "Alien"?

Da quando Sigourney Weaver (74) ha fatto il primo contatto con il parassita Xenomorph di "Alien" nel 1979, sono passati incredibili 45 anni. Con la sua oscura opera magna, che si tiene alla pari con i film horror moderni, il regista Ridley Scott (86) ha scritto un capitolo significativo della storia del cinema. Il 15 agosto, un film intitolato "Alien: Romulus" approderà nei cinema tedeschi, cercando di affrontare in più modi l'eredità pesante della serie "Alien". "Romulus" è sostanzialmente un sequel e un prequel, ambientato in un'epoca che molti fan di "Alien" nostalgicamente rimpiangono.

Carne Fresca - Di Cosa Tratta "Alien: Romulus"

Un gruppo di giovani coloni spaziali a malapena riesce a credere alla loro fortuna. In mezzo all'immensità dello spazio, Rain (Cailee Spaeny, 26), Andy (David Jonsson, 31), Tyler (Archie Renaux, 26) e i loro compagni trovano una stazione spaziale apparentemente abbandonata. Con la prospettiva di grandi ricchezze, si rendono conto troppo tardi di non aspettarsi ricchezze a bordo della stazione - ma la forma di vita più pericolosa dell'universo.

57 Anni Molto Significativi

Con "Prometheus" (2012) e "Alien: Covenant" (2017), Scott ha personalmente creato il prequel del suo film cult. Tuttavia, i sequel successivi sono stati diversi: nel 1986, "Aliens - Il Ritorno" è stato diretto da "Terminator" maestro James Cameron (69), "Alien 3" (1992) da David Fincher (61) e "Alien - La Resurrezione" nel 1997 da Jean-Pierre Jeunet (70), il regista de "Il Favoloso Mondo di Amélie". Per "Alien: Romulus", un altro regista è responsabile: Fede Alvarez (46, "Evil Dead") ha portato la sua visione di un moderno riadattamento del materiale sullo schermo, con Scott come uno dei produttori.

Il quadro temporale scelto per "Alien: Romulus" è molto significativo: il film si svolge durante i 57 anni che intercorrono tra "Alien" e "Aliens" (ovvero la parte uno e la parte due). Dopo che il personaggio principale Ellen Ripley (Weaver) ha fritto l'Alien con il motore della sua nave di salvataggio, il superstite del Nostromo (insieme al suo gatto Jonesy) è entrato in una capsula criogenica verso un futuro incerto.

All'inizio di "Aliens" di Cameron, la nave di salvataggio è stata finalmente trovata e Ripley, insieme al suo gatto, è stata scongelata. Quello che la disturbava molto più del suo compagno felino era il fatto che erano passati 57 anni e ora era il 2179 invece del 2122. Nel frattempo, il pianeta dove l'equipaggio del Nostromo aveva incontrato per la prima volta gli Xenomorphs non solo era stato scoperto dagli esseri umani, ma anche colonizzato, offrendo ai mostri un banchetto di ospiti indifesi su un vassoio d'argento.

Poiché "Alien: Romulus" si svolge dopo "Alien" e prima di "Aliens", il badass Ripley non ha un ruolo - sta attualmente vagando nello spazio in stato di criosonno. La minaccia immensa che il parassita, "organismo perfetto", come Ash (Ian Holm, 1931-2020) lo ha definito in "Alien", rappresenta per l'umanità è ancora ignota. In sintesi, i giovani personaggi principali di "Romulus" non sanno cosa li aspetta sulla stazione spaziale abbandonata - a differenza del pubblico.

Leggi anche: