Dove mangiare a Chicago in questo momento

Con un mix di incredibili locali di quartiere, esperienze culinarie di alto livello uniche nel loro genere e classici piatti della vecchia scuola, Chicago offre l'itinerario gastronomico perfetto per ogni singolo viaggiatore.

Ma questo è anche parte del problema. A Chicago ci sono così tante cose straordinarie che può essere davvero difficile orientarsi e assicurarsi che si tratti di un vero affare, piuttosto che di uno dei tanti imitatori e imitatrici.

Quindi, dagli chef famosi alle bancarelle lungo le strade, ecco la guida al meglio di Chicago.

Come si vede in TV

Chicago sta vivendo un momento di grande visibilità mediatica. Se siete alla ricerca di un pasto da un Iron Chef appena incoronato, recatevi in uno dei locali di Stephanie Izard, tra cui Girl and the Goat o Duck Duck Goat (anche se se siete alla ricerca di prenotazioni all'ultimo minuto, farete meglio a ordinare un hamburger di capra alto 30 centimetri al più informale Little Goat Diner).

Volete vivere la magia del Messico attraverso Rick Bayless? Il suo ultimo ristorante, Leña Brava, serve piatti di ispirazione Baja caldi da una gigantesca griglia a legna nel West Loop.

Oppure, se siete fan di Top Chef, c'è Parachute, dove la finalista della stagione 9 Beverly Kim ha creato un ispirato mix di sapori coreani che ha conquistato tutti i critici della città.

La recente concorrente di Izard per il titolo di Iron Chef (e anche lei finalista di Top Chef), la chef Sarah Grueneberg, ha il Monteverde, che offre piatti di pasta fatta in casa che sono semplicemente i migliori, ovunque.

Il meglio dei quartieri

Chicago è conosciuta come una città di quartieri e, di conseguenza, ogni quartiere ha di solito un ristorante straordinario: Basta sapere dove cercare.

Se non uscite dal centro, vi state perdendo un'ottima cucina.

Siete diretti alla Gold Coast? Il 3 Arts Club Café è un'imponente favola con lampadari giganti e fontane scintillanti.

Logan Square? Billy Sunday, un bar scuro che ricorda la vecchia Chicago ma che vanta la migliore selezione di scotch e amaro della città, serve fantastici bocconcini da bar.

State girovagando per Lincoln Park? Boka vi copre le spalle, con una splendida sala da pranzo e un menu da urlo della rockstar culinaria Lee Wolen (prendete il pollo arrosto, e no, non stiamo scherzando).

Ravenswood è la patria della migliore pizza di Chicago - no, non quella, quella italiana sottile come la carta - presso Spacca Napoli.

Se vi trovate nel quartiere hipster di Wicker Park, Taxim propone una cucina moderna di ispirazione greca (anatra allo spiedo con salsa allo yogurt e bietole sottaceto, branzino intero arrostito con verdure di tarassaco) che non ha nulla da invidiare a quella di Greektown.

Brunch fino allo sfinimento

Può essere difficile prenotare alla birreria stellata Band of Bohemia, ma gli abitanti del quartiere conoscono il segreto: andate per il brunch, che viene servito il sabato e la domenica mattina, quando raramente c'è attesa. Prendete un bagel fatto con tè oolong, condito con salmone stagionato al malto, e abbinatelo a un ordine della loro speciale pancetta spessa con acero.

A Chicago ci sono così tanti posti per il brunch che raramente è necessario fare la fila o prenotare.

A nord, da Gather, vi aspetta la migliore omelette semplice della città con patate da brunch così buone che ne prenderete un'altra da portare via (davvero).

Big Jones, ad Andersonville, è una vera e propria lezione di cucina del Sud, perché lo chef Paul Fehribach ha setacciato antichi libri di cucina per riportare in vita gli autentici piatti di New Orleans. Non c'è bisogno di essere complicati; prendete solo gamberi e polenta e beignets e sospirate di piacere.

Perfezione gastronomica

Il più grande chef americano del momento, Grant Achatz, è di Chicago e il suo famoso Alinea è in testa alle classifiche dei migliori ristoranti d'America da quasi un decennio.

È costoso, ma se potete permettervelo (e se riuscite a prenotare) vivrete un'esperienza sconvolgente che comprende palloncini commestibili, raccolta di pezzi di dessert dal tavolo e tutta una serie di altri capolavori di gastronomia molecolare.

Per qualcosa di più tranquillo, c'è Smyth, dove gli chef John e Karen Shields (ex allievi del caro e defunto Charlie Trotter's) servono un menu degustazione di ispirazione asiatica con piatti come ravanelli e ostriche salate e congelate, agnello con cipolle marinate e allium nero e tuorlo d'uovo imbevuto di liquirizia salata.

I biglietti per EL Ideas, un locale interattivo con menu degustazione nel Back of the Yards, garantiscono l'avventura. Qui potrete bere con gli chef in cucina, assaggiare la versione dello chef Phillip Foss di un gelato di Wendy's con patatine fritte (sembra una sciocchezza, ma cambia la vita) e consumare uno dei pasti "eleganti" più divertenti che possiate trovare ovunque.

L'ora del cocktail

Oltre a essere una delle migliori città degli Stati Uniti per quanto riguarda la ristorazione, Chicago sta rapidamente diventando uno dei migliori luoghi per la preparazione di cocktail in America.

Una buona parte di ciò è dovuta agli sforzi del pluripremiato barman Paul McGee, ed entrambi i suoi locali meritano una visita: il tempio del tiki Lost Lake e il super esclusivo Milk Room da 8 posti.

Al Milk Room potrete assaggiare bottiglie che non sono state aperte da decenni, tra cui rum cubano pre-embargo, whisky di distillerie chiuse 30 anni fa e liquori prodotti dai monaci prima che Roosevelt fosse presidente.

Se siete alla ricerca di un'altra esperienza unica, Apogee, il nuovo bar sul tetto del mixer Ben Schiller, serve "cocktail bong", bevande ispirate ai funghi di Super Mario Brothers e cocktail che prendono vita con luci e movimenti.

Il motivo per cui funziona? Tutte queste sciocchezze sono supportate da miscelatori molto abili.

Per qualcosa di più tranquillo, provate il Punch House, un bar a tema sala giochi anni '70 che serve una varietà di rivisitazioni di alto livello dei classici punch attraverso i secoli, tra cui un punch al latte del 1700 così gustoso che vi farà cadere a terra prima che vi rendiate conto di essere ubriachi.

Dolci classici di Chicago

Con tutta questa fantasia, è facile trascurare i classici, e a Chicago sarebbe un vero crimine.

È sempre una buona idea visitare l'Italian Village, dove tre ristoranti (compreso il locale vintage degli anni Venti al piano superiore, il Village) coesistono sotto un unico tetto profumato d'aglio.

Vale la pena fare un salto a Hyde Park per visitare il Valois, che ha 90 anni e che è stato visitato così tante volte dal Presidente Obama durante i suoi anni a Chicago da avere un intero menu con i suoi piatti preferiti.

Se siete disposti a guidare, Calumet Fisheries è uno degli ultimi locali di pesce fritto e affumicato all'antica rimasti a Chicago. Tutto viene prodotto in loco, nei capannoni per l'affumicatura sul retro.

Ed è praticamente contro l'ordinanza comunale andarsene senza un hotdog in stile Chicago (a noi piace Budacki's) e un manzo italiano (andate da Al's Beef).

Anthony Todd è uno scrittore di cibo e bevande di Chicago, ossessionato dal gin, dalle ostriche della East Coast e dalle insalate davvero fantastiche, ma non potrebbe interessarsi di meno alla pizza profonda.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com