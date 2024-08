- Dov'e' l'istruttore di immersioni?

Lentamente, il mistero che circonda le condotte del Nord Stream fatte saltare in aria si sta svelando – anche se gli investigatori tedeschi hanno subito un intoppo. La Procura generale di Polonia ha confermato le indagini di "Zeit", ARD e "Süddeutsche Zeitung" secondo cui c'è un mandato di arresto europeo per un uomo ucraino che viveva ultimamente in Polonia. Tuttavia, gli investigatori non lo hanno trovato presso il suo domicilio, come ha dichiarato un portavoce della Procura generale polacca. "Ha attraversato il confine tra Polonia e Ucraina all'inizio di luglio".

Ricercato: Wolodymyr Z., istruttore di immersioni

Si ritiene che l'uomo sia Wolodymyr Z., un istruttore di immersioni. Secondo il portavoce, è potuto partire senza ostacoli perché il lato tedesco non lo aveva inserito nel registro Schengen, dove sono elencati quelli con mandati di arresto europei. "La guardia di frontiera polacca non aveva informazioni né il fondamento per trattenere Z., poiché non era segnalato come persona ricercata", ha dichiarato il portavoce.

Le indagini riportate da "Die Zeit" e "Der Spiegel" suggeriscono che Z. è stato ripreso in una Citroën bianca a Rügen due settimane prima dell'esplosione nel Mar Baltico. Lo stesso uomo sarebbe stato riconosciuto da testimoni come parte di un gruppo che è stato portato dall'Ucraina alla Polonia alla Germania – e si sospetta che sia il team di sabotaggio sospettato.

Altri due ucraini sotto sospetto

Due cittadini ucraini, compresa una donna, sono anche sotto sospetto, secondo i resoconti dei media. Al momento dell'incidente, a bordo di uno yacht c'erano sei uomini e una donna, da cui si presume che l'attacco sia stato compiuto. Avrebbero potuto posizionare gli esplosivi sulle condotte come sommozzatori. Le informazioni pubblicate si basano anche su "indizi di un servizio segreto straniero".

Le condotte del Nord Stream, che partono da Wyborg e Ust-Luga in Russia sotto il Mar Baltico e finiscono a Lubmin vicino Greifswald, sono state fatte saltare in aria il 26 settembre 2022. Tre delle quattro condotte sono state danneggiate e la quarta è stata chiusa. La controversa condotta del gas è stata inattiva da allora. Quasi tutti i paesi costieri del Mar Baltico, nonché l'Ucraina, la Francia e gli Stati Uniti, avevano criticato aspramente la condotta per rafforzare la dipendenza energetica dell'Europa dalla Russia.

Z. – un eroe in Polonia?

Per questo motivo, c'è stato scarso interesse in Polonia e Ucraina per indagare sull'attacco alla rotta energetica. "In Polonia, la costruzione delle condotte del Nord Stream era vista come un peccato, e un sospetto sabotatore come Wolodymyr Z. sarebbe visto come un eroe da quella prospettiva, come hanno espresso ripetutamente i politici polacchi dietro le quinte", scrive il "Zeit" riguardo alle indagini lente.

Al momento attuale, lo yacht a vela "Andromeda" ha lasciato il porto di Rostock per l'azione di sabotaggio all'inizio di settembre 2022, con Z. probabilmente a bordo. L'intero viaggio si è svolto attraverso Rügen, Bornholm, le isole danesi Christiansø, Sandhamn in Svezia e il porto polacco di Kolobrzeg per tornare a Rostock. Gli esplosivi sono stati piazzati a 12 miglia marine a sud dell'isola di Bornholm a una profondità di 80 metri. Sono state trovate tracce di esplosivi a bordo dell'"Andromeda".

La Danimarca e la Svezia hanno interrotto le loro indagini.

Dopo l'incidente, si è subito posta la domanda: come sono stati applicati gli esplosivi per danneggiare le linee delle condotte? Gli esperti hanno considerato possibile che sommozzatori addestrati avessero piazzato gli esplosivi nei siti. Le autorità di diversi paesi hanno avviato indagini dopo l'attacco. Tuttavia, la Danimarca e la Svezia hanno da allora interrotto i loro procedimenti.

La Russia, sospettata anche di essere la mente dietro l'attacco, ha criticato l'interruzione delle indagini in Danimarca e Svezia. "La decisione è eloquente e eloquente su come sono state concluse le indagini", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov a febbraio di quest'anno. La Russia non ha avuto accesso ai risultati delle indagini e ora il caso viene semplicemente chiuso.

