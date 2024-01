Dov'è il ghiaccio? La copertura di ghiaccio dei Grandi Laghi è quasi inesistente e raggiunge il minimo storico da 50 anni a questa parte

Il giorno di Capodanno, solo lo 0,35% dei Grandi Laghi era coperto di ghiaccio, il valore più basso mai registrato per questa data e ben al di sotto della media storica di quasi il 10% per questo periodo dell'inverno, secondo i dati del Great Lakes Environmental Research Laboratory (GLERL) della National Oceanic and Atmospheric Administration.

La mancanza di ghiaccio di quest'anno nei Grandi Laghi si aggiunge a una tendenza crescente di disturbi invernali che affliggono gli Stati Uniti, dalla diminuzione del manto nevoso nell'ovest alla siccità di neve in corso nel nord-est, tutti sempre più comuni a causa del riscaldamento delle temperature dovuto alla crisi climatica.

Da quando sono iniziate le registrazioni nel 1973, i ricercatori hanno scoperto che i Grandi Laghi hanno subito una massiccia riduzione dei ghiacci, con un calo del picco di copertura di circa il 5% ogni decennio.

"È certamente molto basso per questo periodo dell'anno", ha dichiarato alla CNN James Kessler, scienziato fisico presso il GLERL della NOAA.

La temperatura dell'aria è importante quando si tratta della copertura di ghiaccio sui Grandi Laghi, ha detto Kessler. L'aria fredda è necessaria per raffreddare l'acqua in modo che i laghi possano congelare. Ma con il rapido riscaldamento del clima, i dati mostrano che le temperature più calde della media nella regione stanno sciogliendo le possibilità di formazione del ghiaccio sui Grandi Laghi.

"Abbiamo avuto una temperatura dell'aria costantemente superiore alla media nella regione, e non abbiamo avuto giorni costantemente freddi", ha detto Kessler. "È proprio questo che serve. È necessario un numero costante di giorni sotto lo zero".

Le temperature medie di dicembre negli Stati dell'Upper Midwest che circondano i Grandi Laghi sono salite da 8 a 12 gradi Fahrenheit sopra la norma per il mese. È stato il dicembre più caldo mai registrato per diverse città lungo i Grandi Laghi, tra cui Chicago, Detroit, Green Bay, Wisconsin, e Duluth, Minnesota.

Una storia simile si è verificata anche sul lato orientale dei laghi, con Cleveland, Erie, Pennsylvania, e Buffalo, New York, che hanno visto uno dei più caldi dicembre mai registrati. Di conseguenza, il lago Erie è attualmente completamente privo di ghiaccio.

È una tendenza in atto. Secondo Kessler, il lago Erie ha registrato un calo della copertura di ghiaccio di circa il 5% ogni decennio, mentre il lago Superiore sta registrando il tasso più rapido di perdita della copertura di ghiaccio, circa il 7% ogni 10 anni. Studi recenti hanno dimostrato che il Lago Superiore è tra i laghi che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, grazie all'inquinamento che riscalda il pianeta.

È ancora presto per la stagione, avverte Kessler. Un'ondata prolungata di aria artica nelle prossime settimane potrebbe causare un aumento esponenziale della copertura di ghiaccio. Il picco di ghiaccio nei Grandi Laghi si verifica in genere alla fine di febbraio o all'inizio di marzo.

Kessler ha detto che, sebbene ci sia una variabilità da un anno all'altro, i Grandi Laghi stanno tendendo verso un futuro con una minore copertura di ghiaccio.

"Prima di tutto, (i dati) sono molto rumorosi", ha detto Kessler. "Ma se si adatta una linea di tendenza a questi dati, si ottiene una tendenza alla diminuzione, quindi vediamo che (la copertura di ghiaccio) sta diminuendo".

La scarsa copertura di ghiaccio nei Grandi Laghi ha serie ramificazioni per le industrie e l'ambiente.

La riduzione del ghiaccio potrebbe allungare la stagione delle spedizioni. Secondo i ricercatori dell'Università del Wisconsin-Superior, che stanno studiando come la riduzione della copertura di ghiaccio potrebbe influire direttamente sulla navigazione lungo i Grandi Laghi, le spedizioni via acqua potrebbero aumentare con le acque libere dai ghiacci che lasciano spazio a un maggior numero di imbarcazioni.

"L'industria della navigazione commerciale è un'industria multimiliardaria e quindi una minore copertura di ghiaccio è positiva per loro", ha detto Kessler. "Spesso le navi da carico rimangono bloccate quando c'è un'alta stagione e la Guardia Costiera degli Stati Uniti deve andare a salvarle ed è un'impresa enorme. Quindi, da questo punto di vista, il ghiaccio basso è positivo dal punto di vista economico".

D'altro canto, quando i laghi sono ghiacciati c'è anche un vantaggio economico: le città costiere traggono beneficio dalle attività ricreative come le gare di pesca sul ghiaccio o le partite di hockey su ghiaccio.

La copertura di ghiaccio protegge anche le coste dei laghi. Senza di essa, le onde alte possono causare gravi inondazioni, erosione delle coste e danni. La mancanza di copertura di ghiaccio può anche portare a tempeste di neve più gravi, come quella che ha paralizzato Buffalo, New York, e le città circostanti nel 2022, ha detto Kessler.

Quando si formano condizioni molto fredde e ventose su un lago non ghiacciato, si creano le condizioni per la neve "a effetto lago". I Grandi Laghi sono l'unico luogo negli Stati Uniti in cui si verifica questo fenomeno, tranne che occasionalmente sul Grande Lago Salato nello Utah.

Kessler ha detto che, sebbene i primi due giorni di gennaio siano stati notevoli per la scarsa copertura di ghiaccio sui Grandi Laghi, le minime giornaliere non sono così significative come le minime del mese.

"Se il mese di gennaio nel suo complesso sarà mediamente più basso dei gennaio passati, per me sarà più significativo", ha detto.

È impossibile sapere con esattezza come si svolgeranno le temperature del resto dell'inverno sui Grandi Laghi. Ma un forte inverno El Niño come quello di quest'anno significa in genere una maggiore possibilità di temperature più calde della media, il che significa che potrebbe continuare a essere una battaglia in salita per i ghiacci dei laghi.

Il meteorologo della CNN Brandon Miller ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com