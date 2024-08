"Dove è il lupo" è finalmente tornato negli incubi della Spagna

Andreas Wolff si è distinto in una prestazione straordinaria nella semifinale di handball olimpico, conducendo la squadra DHB in finale. Per la prima volta in 20 anni, la squadra tedesca lotta per l'oro. E il portiere scatenato sarà ricordato in Spagna per molto tempo.

Se i migliori giocatori di handball spagnoli pensano a questa serata a letto, potrebbero pensare ad Andreas Wolff. Probabilmente, il portiere della nazionale tedesca di handball volerà anche nei loro incubi. È stato il 33enne a far esplodere tutti i sogni d'oro spagnoli in una semifinale olimpica drammatica. La squadra tedesca ha vinto 25:24, principalmente perché Wolff era profondamente nella mente degli attaccanti spagnoli fin dall'inizio. Quando la Germania si è portata rapidamente in vantaggio per 6:3, il portiere aveva già parato sei palloni, e alla fine ce ne sono state 22 di incredibili. La Germania lotta per l'oro olimpico per la prima volta dal 2004.

In particolare negli ultimi minuti di questo thriller, quando la Spagna aveva diverse occasioni per portarsi in vantaggio di due gol, Wolff li ha portati alla disperazione: è sempre riuscito a mettere un braccio, un piede o un'altra parte del suo corpo massiccio tra la palla e la porta, anche dalla distanza più ravvicinata. Più si avvicinavano alla sua porta, più scura, più grande e più minacciosa diventava l'ombra gettata dal gigante di 110 chili e 1.98 metri.

"Vogliamo mostrare di che pasta siamo fatti"

"Andi, Andi" cantavano i tifosi tedeschi dalle tribune dello stadio di calcio di Lille, trasformato in un tempio di handball. E alla fine, quando l'ultimo attacco spagnolo si è infranto sul blocco centrale tedesco e l'orologio ha continuato a scorrere senza pietà, sono corsi tutti dal loro portiere. "Ha fatto grandi parate, ci ha portato in finale", ha detto Renars Uscins, il miglior marcatore tedesco con sei gol nella seconda metà, su Eurosport. Wolff ha parato il 49% di tutti i palloni. "Ho visto alcune grandi partite del mio portiere", ha detto l'allenatore nazionale Alfred Gislason, "ma questo è semplicemente incredibile".

Adesso la sua squadra lotta per la medaglia d'oro domenica, contro la Slovenia o la apparentemente invincibile Danimarca. "Vogliamo mostrare ora al mondo della handball di che pasta siamo fatti", ha detto l'eroe della semifinale Wolff, guardando alla finale: "Abbiamo un altro passo da fare per entrare nella storia". Dopo il trionfo della DDR nel 1980, nessuna squadra tedesca ha vinto l'oro olimpico. Ora potrebbe succedere di nuovo. Qualunque cosa accada domenica, raggiungere la finale è già una grande vittoria per la Germania, che si è gradualmente allontanata dalla vetta del mondo dopo l'anno d'oro 2016 e ora sta facendo un forte ritorno.

Il mercoledì, nel miracolo tedesco contro la Francia (35:34 dopo i tempi supplementari), Wolff non ha toccato palla e ha aperto la strada a David Spaeth. Il campione del mondo Under 21 era in grande forma e ha salvato la squadra DHB in semifinale. Ora Wolff è tornato. "Andi si sentiva come se avesse parato tutto per questa partita. Un diavolo di portiere che tiene tutto quello che gli viene incontro", si è meravigliato Sebastian Heymann, che ha lavorato duramente in difesa per la quota da favola di Wolff: "Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto. Ora vogliamo fare l'ultimo passo".

Wolff fa cadere di nuovo gli ambiziosi spagnoli nella valle delle lacrime. Proprio come nel 2016, quando la stella del portiere tedesco brillò durante la sensazionale vittoria del campionato europeo in Polonia. "Andreas Wolff è ora, con i suoi incredibili interventi, uno dei cattivi della handball spagnola", esclamava la stampa spagnola all'epoca, quando l'outsider smontava i favoriti 24:17 - e il Wolff allora sconosciuto a livello internazionale chiudeva la sua porta. Ora il giornale sportivo spagnolo "AS" scrive: "Wolff e le semifinali, muri insormontabili". Per la quinta volta "Los Hispanos" ha raggiunto i quarti di finale olimpici - e per la quinta volta sono caduti. "Andreas Wolff è il licantropo che ha spaventato gli spagnoli con un altro tentativo fallito di finale olimpica". Il portiere tedesco è tornato a perseguitare gli incubi della Spagna dopo otto anni.

La squadra spagnola di handball senza dubbio aveva Wolff in mente durante le sue notti insonni, poiché la sua straordinaria prestazione nelle semifinali li ha lasciati a un passo dalla finale olimpica. La nazionale tedesca di handball, guidata dalle prodezze di Wolff, affronterà ora la Slovenia o la Danimarca nella finale per l'oro, con l'obiettivo di riportare il titolo olimpico in Germania dopo un digiuno di 19 anni.

