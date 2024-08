Dove batte ancora forte

Dopo il giorno più caldo dell'anno con 36,5°C ad Ahrweiler e le forti tempeste, soprattutto nell'ovest e nel sud, i temporali tornano a colpire oggi con avvisi di maltempo. La tempesta "Quintessa" sta causando disordini proprio nel cuore della Germania. Questa volta, sta puntando verso est.

Stress termico estremo prima dei lampi e dei tuoni

Caldo e stress termico sono i temi dominanti oggi. Già al mattino, il termometro nell'est ha raggiunto la soglia dei 25°C. E le massime superano abbondantemente i 30°C, con alcune aree che raggiungono i 35°C. Tuttavia, è improbabile che si battano nuovi record quest'anno. Non ce n'è bisogno, poiché l'aria umida e afosa è già abbastanza impegnativa. Soprattutto nel nord-est, in un'area che va dal Weser e dall'Elba attraverso la Sassonia-Anhalt e il Brandeburgo alla Sassonia, è in vigore un avviso di alto stress termico.

Temporali con potenziale di maltempo si spostano verso est

La tempesta "Quintessa" sta portando oggi piogge o anche forti temporali nell'ovest e nel nord-ovest. L'est inizia parzialmente soleggiato. Nel corso della giornata, si formeranno quasi ovunque temporali locali con potenziale di maltempo. Ciò potrebbe nuovamente portare piogge intense, grandine fino a 5 cm di diametro o venti impetuosi. Solo verso il Vorpommern rimarrà asciutto per molto tempo. Qui, non è nemmeno così afoso.

Nel nord-ovest, la temperatura scenderà a 23-27°C, mentre nel sud e nell'est rimarrà caldo a 30-35°C. Nella notte di giovedì, la zona di pericolosi temporali si sposterà ulteriormente verso est.

Giovedì - Giorno di tranquillità meteorologica

Giovedì non sarà completamente asciutto ovunque, ma ci sarà un miglioramento notevole del tempo e l'enorme afa sarà scomparsa. Le massime saranno nell'intervallo "estate normale" di 23-32°C. Nel nord-est potrebbero ancora esserci alcune piogge, e dalla Sassonia al sud potrebbero esserci alcuni temporali. Tuttavia, non ci saranno avvisi di maltempo, e dall'ovest ci saranno periodi più amichevoli.

Previsioni per il weekend: di nuovo caldo nel sud - altrimenti variabile

Ci saranno anche periodi amichevoli, ma continueranno a mescolarsi piogge, piogge e temporali. Venerdì, soprattutto lungo la costa del Mare del Nord e sulle montagne meridionali, e sabato su gran parte del paese. Domenica, tornerà a essere più diffuso verso le Alpi. All'inizio, le massime saranno intorno ai 30°C, ma domenica raggiungeranno solo 20-25°C. Almeno l'enorme afa sarà scomparsa.

