Dove andare nel 2024: I migliori luoghi da visitare

Nel 2023 il turismo internazionale ha raggiunto circa il 90% dei livelli pre-pandemia e gli Stati Uniti hanno emesso un numero record di passaporti. E se avete visitato una qualsiasi destinazione popolare durante l'estate, probabilmente direte che era più affollata che mai.

Perciò forse è arrivato il momento di guardare a luoghi che sono ancora in gran parte da scoprire, o che sono allettanti nella bassa stagione, o che spesso vengono trascurati per le loro prime città o i loro vicini più grandi. Forse è il momento di andare in quei luoghi che rendono più facile la visita dei turisti e che prestano molta attenzione a incoraggiare un turismo sostenibile.

Tenendo conto di questi aspetti, CNN Travel ha scelto 24 luoghi da prendere in considerazione per i vostri piani per il 2024:

Sumba, Indonesia

24 luoghi da visitare nel 2024

Per chi è alla ricerca di una destinazione balneare che dia priorità alla coscienza comunitaria e alla sostenibilità, l'isola indonesiana di Sumba è l'ideale.

Con i suoi villaggi remoti, le foreste incontaminate, gli antichi rituali e le spiagge da surf di livello mondiale, Sumba è l'antidoto perfetto alla folla di Bali, che dista solo un'ora di volo. Forse non è ancora famosa a livello internazionale, ma questo non significa che sia piccola. Sumba è grande più di 4.000 miglia quadrate (più di 10.000 chilometri quadrati), il doppio di Bali.

È stato il resort Nihi Sumba a portare quest'isola nel mirino degli amanti del lusso quando è stato inaugurato nel 2012. A distanza di oltre dieci anni, Sumba ha accolto diversi nuovi eco-resort di lusso. Tra questi, The Sanubari, una serie di ville sulla spiaggia inaugurata nel 2022, e Cap Karoso, situato nel sud-ovest dell'isola. -Karla Cripps

La costa turca del Mar Nero

Molto meno conosciuta delle località mediterranee della Costa Turchese, la regione del Mar Nero, nota anche come Karadeniz, offre un lato molto diverso del Paese. Meno turistica e con un clima più fresco e umido che produce paesaggi verdeggianti e un delizioso tè nero, la regione offre città e villaggi storici, oltre a spiagge e attività adrenaliniche.

In estate, è una fuga rinfrescante dalle regioni più afose della Turchia. I visitatori possono esplorare le antiche strade che ancora risuonano del rumore dei martelli dei fabbri a Safranbolu, immergersi nella vita da spiaggia ad Amasra e scalare uno dei monasteri più antichi del mondo aggrappato a una scogliera a Sumela.

Per gli amanti del brivido, c'è il rafting e, quando l'inverno porta abbondanti nevicate, le montagne Kaçkar orientali della regione si trasformano in un paradiso per l'eliski. -Barry Neild

Tartu, Estonia

Fatti coraggio. Tartu, nel sud dell'Estonia, è stata nominata Capitale europea della cultura per il 2024, con un'attenzione particolare ai baci. Una delle attrazioni più celebri di questa città universitaria è la statua di due studenti chiusi in un abbraccio appassionato, ma qui, nella "Città dei buoni pensieri", l'amore è più elevato che carnale.

Tartu è rinomata come centro intellettuale dell'Estonia, sede della sua più antica università, nonché dell'imperdibile Museo Nazionale Estone e dell'imponente Science Centre AHHAA, il più grande museo scientifico dei Paesi Baltici.

La Città Vecchia è il luogo ideale per fare base, ma appena a nord del centro, sulle rive del fiume Emajõgi, vale la pena visitare anche Supilinn ("Città della zuppa"). Questo quartiere storico, pieno di graziose case in legno, in passato era una baraccopoli, ma ora sta diventando uno degli indirizzi più desiderati della città. -Maureen O'Hare

Tainan, Taiwan

Nel 2024 festeggerà il suo 400° anniversario, Tainan è diventata un punto di riferimento per Taiwan sulla scena internazionale. Questa città del sud ha superato la capitale, Taipei, per vantare il più alto tasso di occupazione alberghiera di Taiwan negli ultimi due anni.

Cosa la rende così speciale? Tainan è considerata la capitale dello street food di Taiwan ed è amata per le sue zuppe di manzo e le omelette di ostriche, per i suoi paesaggi naturali ultraterreni (visitate il Mondo della Luna di Tsao Shan), per i tramonti panoramici sulle fattorie di sale, per i templi antichi e colorati e per i nuovi musei.

È stata anche inserita nella lista delle 10 migliori destinazioni di turismo sostenibile di Booking.com per il 2023. -Maggie Hiufu Wong

Michigan nord-occidentale

Il lago Michigan, rinfrescante e non salato, attira i turisti in barca in estate, ma la costa, le cittadine pittoresche e la campagna ondulata del Michigan nord-occidentale hanno molto da offrire tutto l'anno. Sulla baia di Grand Traverse, Traverse City è un'ottima base per esplorare le aziende vinicole sulle penisole di Old Mission e Leelanau o per raccogliere ciliegie o mele in stagione. In autunno, poi, il fogliame è pronto per essere ammirato, seguito dalle invitanti coltri di neve dell'inverno.

Da Traverse City, la panoramica autostrada M-22 risale la penisola di Leelanau e scende a Leland, sede di uno storico villaggio di pescatori e di una serie di interessanti negozi e gallerie. Glen Arbor è un'altra città che vale la pena visitare lungo la strada per lo Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, dove, dalla M-109, un'escursione di 3,5 miglia interamente su sabbia che attraversa le massicce dune fino al Grande Lago e ritorno prepara gli escursionisti più resistenti a una deliziosa cena.

Farm Club, un ibrido fattoria-ristorante a sette miglia dal centro di Traverse City, serve piatti ben preparati che mettono in mostra gli ingredienti della regione, molti dei quali coltivati in loco, in uno spazio minimalista simile a un fienile che si estende all'esterno. -Marnie Hunter

Percorso ciclabile Trans Dinarica, Balcani

La Trans Dinarica Cycle Route, che sarà inaugurata nel 2024, sarà la prima e unica pista ciclabile a collegare tutti gli otto Paesi dei Balcani occidentali. Il percorso di 100 tappe è progettato per ciclisti di tutte le abilità e i suoi 4.000 chilometri (2.485 miglia) sono costituiti da strade asfaltate tranquille, sentieri forestali e piste ciclabili.

I ciclisti potranno ammirare le spettacolari coste dell'Albania e della Croazia, i parchi nazionali del Kosovo, le aspre montagne del Montenegro, i boschi lussureggianti e i fiumi scintillanti in Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia settentrionale e Serbia.

I ciclisti possono ottenere maggiori informazioni e iscriversi per ricevere aggiornamenti sui percorsi, mappe, alloggi e servizi su transdinarica.com. -MO

Culebra, Porto Rico

Porto Rico è grande e rappresenta un'ottima fuga dall'isola. Ma se volete una fuga dalla vostra grande isola? È qui che entra in gioco la piccola Culebra. Si trova a circa 20 miglia (32 chilometri) dalla costa orientale di Porto Rico ed è lontana dalla rumorosa vita notturna di San Juan.

Qui l'accento è posto sulle attività all'aperto e sul relax. Non mancate di visitare la spiaggia di Flamenco, che si estende per circa un miglio intorno a una baia riparata. Le onde sono minime, il che la rende un luogo ideale per lo snorkeling e il nuoto. Un carro armato graffitato, un cimelio dell'esercito americano, offre un'impressionante opportunità fotografica.

Gran parte dell'isola è un rifugio naturale e si possono fare escursioni, snorkeling, immersioni, kayak e pesca. Fate una gita di un giorno o fermatevi a dormire e fatene la vostra meta principale. -Forrest Brown

Angola

Questa nazione dell'Africa meridionale sta cercando di farsi strada sulla scena del turismo, avendo recentemente introdotto un visto turistico elettronico di rapida approvazione. Sebbene le principali infrastrutture turistiche non siano ancora all'avanguardia, è un'occasione per esplorare un Paese ancora fuori dal radar dei viaggiatori.

La capitale Luanda ha la reputazione di essere una città festaiola e costosa, ma negli ampi spazi esterni l'Angola offre scenari spettacolari e attrazioni culturali da capogiro. La seconda città, Lubango, offre un'architettura coloniale portoghese, un'imponente statua del Cristo Re in stile Rio e l'accesso al Tundavala Gap, un vertiginoso tuffo dalle fresche pianure alle scintillanti pianure polverose.

Meritano un'occhiata anche le drammatiche cascate della Calendula, larghe 1.300 piedi (396 metri), e i paradisi del surf sulla costa atlantica, come Barra do Kwanza e Cabo Ledo. -BN

Saint John, New Brunswick, Canada

Da non confondere con St. John's, la capitale di Terranova, Saint John è la capitale del New Brunswick, sempre sulla costa orientale del Canada. Questa affascinante cittadina è un'ottima base per visitare la vicina Bay of Fundy, famosa per avere le maree più alte del mondo.

La città stessa è ricca di architetture storiche, tra cui il Saint John City Market, sito storico nazionale del Canada. Costruito tra il 1874 e il 1876, è pieno di negozi e punti di ristoro. A cinque minuti a piedi si trova il Saint John Arts Centre. Situato nello storico Carnegie Building della città, è l'unica ex biblioteca Carnegie del Canada orientale.

Per quanto riguarda gli alloggi, ci sono cottage sul mare, hotel, motel, campeggi, locande storiche e B&B. Il cibo è eccellente come ci si aspetta da una città marittima del Canada, con un'ampia scelta che va dai piatti economici a quelli più raffinati. -KC

Corea del Sud

Con la notizia che "Squid Game" - ancora il programma più visto su Netflix - tornerà con una nuova stagione nel 2024, è tempo ancora una volta di abbracciare l'onda K.

Per fortuna, viaggiare nel Paese è più facile che mai. Il governo rinuncia all'obbligo del K-ETA - il visto elettronico per la Corea del Sud - per i viaggiatori di 22 Paesi fino alla fine del 2024, nell'ambito della campagna Visit Korea Year.

Questo è un Paese che ha davvero tutto. Dopo aver esplorato città futuristiche come Seoul e Busan, il lato culturale e storico della vecchia Corea vi aspetta ad Andong, soprannominato lo "Spirito della Corea del Sud", o i sette cimiteri dell'antico Gaya Tumuli, recentemente iscritti al patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2023. -MHW

Albania

Situata sulla costa adriatica tra la Grecia e il Montenegro, è sorprendente che l'Albania non sia stata più popolare come destinazione balneare. Ma i suoi prezzi convenienti hanno visto il boom del turismo negli ultimi anni, tanto che nel 2023 un numero record di italiani si è riversato sull'Adriatico per le sue vacanze estive a prezzi stracciati.

Nel 2024 è prevista l'apertura di un nuovo aeroporto a Vlorë, sulla costa, che faciliterà i viaggi in spiaggia. Ma l'Albania ha molto di più della sua costa. Il Paese ha una ricca cultura, che comprende la storia cristiana e musulmana, con centri storici in città come Berat e Gjirokastër, oltre a paesaggi montani mozzafiato (Theth è il più famoso).

Nel 2023, l'Albania ha ottenuto il primo parco nazionale fluviale selvaggio d'Europa, intorno al fiume Vjosa, lungo 168 miglia (270 chilometri). -Giulia Buckley

Il Cile

Con un'estensione di circa 2.700 miglia da cima a fondo, il lungo e sottile Cile offre qualcosa per tutti. Nel nord, paesaggi spettacolari simulano Marte sulla Terra nel deserto di Atacama, dove l'hotel Our Habitas Atacama, con 51 camere, pone l'accento sulla sostenibilità. Il nuovo hotel si addice alla "destinazione verde più importante del mondo", titolo che il Cile ha appena conquistato ai World Travel Awards per il secondo anno consecutivo.

Il mondo naturale mette il suo piede migliore in avanti in tutto il Paese: Migliaia di chilometri di costa del Pacifico a ovest, le imponenti Ande a est e laghi, vulcani e la selvaggia Patagonia a sud.

A luglio e agosto si può sciare a livello mondiale - una gradita pausa dal caldo torrido dell'emisfero settentrionale - a due ore o meno dalla capitale, Santiago. E il nuovo Parque Nacional Glaciares di alta quota, vicino alla città, protegge il territorio della zona più popolosa e storicamente poco protetta del Paese. -MH

Isole Abrolhos, Australia occidentale

Ogni anno si ripete la telenovela della Grande Barriera Corallina: sarà cancellata dall'elenco dell'UNESCO? La ricrescita dei coralli è andata bene in questa stagione?

Per i turisti che preferiscono non immischiarsi nella situazione, c'è un altro modo per sperimentare alcune delle splendide ricchezze sottomarine dell'Australia. A circa 60 chilometri dalla costa dell'Australia Occidentale, le meno conosciute Isole Abrolhos ospitano alcuni degli scenari più belli della Coral Coast del Paese, sopra e sotto l'acqua.

Le megattere passano di qui durante l'inverno dell'emisfero meridionale e i viaggiatori più fortunati possono scorgere i leoni marini australiani. Non ci sono hotel sulle isole, quindi i visitatori più intrepidi possono pernottare nella città di Geraldton o acquistare una barca liveaboard, che offre l'opportunità di osservare brillanti tramonti sull'Oceano Indiano e di fare immersioni subacquee nelle prime ore del giorno, quando i pesci sono più attivi. -Marco Lilit

Macedonia, Grecia

Atene e le isole sono ogni anno più affollate, ma nel nord della Grecia la regione della Macedonia è relativamente libera dal turismo eccessivo. Eppure ha tutto ciò che i visitatori si affollano altrove in Grecia per vedere: siti archeologici, città ricche di storia e spiagge a volontà.

Questa era la terra di Alessandro Magno. Suo padre, Filippo II di Macedonia, è sepolto a Vergina, dove la sua tomba è stata trasformata in un museo sotterraneo di livello mondiale che espone i suoi reperti. Nelle vicinanze si trovano resti bizantini nella città collinare di Veria e superbe cantine come Kir-Yianni nelle dolci colline intorno a Naousa.

Salonicco, capoluogo della regione e seconda città della Grecia, è un centro gastronomico e un miscuglio di epoche architettoniche e archeologiche. Vicino alla città si trovano le spiagge sabbiose della Calcidica; verso il confine con la Tracia si trovano luoghi archeologici come l'antica Filippi e la città di Kavala, il cui passato ottomano è visibile in ogni edificio. -JB

Panama

Forse è famoso soprattutto per quella meraviglia ingegneristica che è il Canale di Panama, ma questo Paese dell'America centrale è molto più di una destinazione di transito.

Non solo ha una capitale vivace con un centro storico classificato come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, ma possiede anche una dozzina di parchi nazionali, tra cui il Parque Nacional Volcán Barú, il punto più alto di Panama.

Panama City è anche l'unica capitale mondiale con una foresta pluviale tropicale all'interno dei suoi confini. I visitatori che desiderano approfondire il paesaggio culturale di Panama in modo sostenibile possono prenotare avventure turistiche basate sulla comunità attraverso un portale digitale chiamato SOSTUR Network, che mette in contatto i viaggiatori con le comunità rurali e le imprese turistiche. -Tamara Hardingham-Gill

Galizia, Spagna

Spiagge vuote delimitate dal selvaggio Oceano Atlantico e incorniciate dall'aspro paesaggio del Parco nazionale delle Islas Atlánticas. Frutti di mare da leccarsi i baffi. E una città storica da sempre legata al famoso Cammino di Santiago. Benvenuti in Galizia, una regione autonoma all'estremità nord-occidentale della Spagna.

Il capoluogo della regione, Santiago de Compostela, è da tempo sulla mappa turistica grazie alla sua imponente cattedrale del XII secolo, punto di arrivo per le centinaia di migliaia di escursionisti che ogni anno intraprendono il pellegrinaggio del Camino de Santiago . Ma anche se non avete intenzione di mettervi gli scarponi da trekking, la vivace Santiago dovrebbe essere nel vostro radar.

Per ammirare panorami spettacolari, recatevi a Cabo Fisterra, una penisola rocciosa che ospita il pittoresco faro di Finisterre. L'ex residenza del faro è l'Hotel O Semáforo de Fisterra. I fari sono un po' un tema in Galizia: se ne contano 19 in totale, tra cui la Torre di Ercole, protetta dall'UNESCO e risalente al I secolo, che si ritiene sia il più antico faro romano sopravvissuto al mondo. -Via Francesca

Le isole offshore di Singapore

La città-stato di Singapore mostra l'urbanistica al suo meglio: grattacieli biofili, superalberi illuminati al neon e hotel a sei stelle che si superano l'un l'altro per ridefinire il concetto di "lusso". Ma avventurarsi fuori dalla penisola sta rapidamente diventando un'opzione più interessante.

Singapore sta sviluppando alcune delle sue isole più piccole e disabitate, beh, non sviluppandole. A una sola corsa in traghetto dalla terraferma, Lazarus Island ospita ora alcune minuscole case in affitto realizzate con legno ricostituito e alimentate a energia solare. Nelle vicinanze, l'Isola delle Sorelle aprirà il primo parco marino del Paese, con un incubatoio per tartarughe marine e un'area di protezione dei coralli, nel 2024.

È già possibile esplorare St. John's Island, dove un sentiero di 1,7 miglia mette in risalto piante e fiori autoctoni, illuminando allo stesso tempo la colorata storia dell'isola, che ha incluso un periodo come centro di quarantena durante un'epidemia di colera. È un luogo adatto per riflettere sulla vita dopo una pandemia. -LM

Mérida, Messico

La penisola dello Yucatán è nota soprattutto per le sue spiagge tropicali, ma se vi avventurate nell'entroterra, vi troverete di fronte a un'inaspettata sorpresa urbana.

"L'unicità di Mérida deriva da una miscela di eredità Maya e coloniale", afferma David Casanova, che con la moglie Megan Sequeira Casanova ha un canale YouTube sulla capitale dello Yucatán. "L'entusiasmo della città inizia con la sua cucina variegata e la cordialità della gente del posto e si espande fino al suo clima favorevole che dura tutto l'anno".

In città, il Paseo de Montejo è fiancheggiato da palazzi storici, musei, gallerie d'arte e venditori locali. I Casanovas apprezzano i boutique hotel della città, tra cui Kuka y Naranjo. Nelle vicinanze si trovano la spiaggia di Progreso (a meno di un'ora di distanza), affascinanti rovine Maya e grotte sotterranee chiamate cenotes.

Se siete preoccupati per la sicurezza personale in Messico, il Dipartimento di Stato americano considera gli Stati dello Yucatán e di Campache come i due più sicuri a dicembre. -FB

Marocco

Da sempre tra le mete preferite grazie alla varietà dei suoi paesaggi e alla sua spettacolare architettura, il Marocco si è risollevato con determinazione dopo il devastante terremoto dello scorso settembre.

Sebbene i visitatori tendano a riunirsi in città popolari come Marrakech, Rabat e Fes, il Paese non manca di luoghi meno affollati ma altrettanto affascinanti. Tra queste, Tétouan, la città vicina alla prima struttura Regis Hotels and Resorts Morocco, e la storica Meknes, che fa parte dei nove siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.

Il Marocco si sta dimostrando un leader mondiale in materia di turismo sostenibile, con il lancio di varie iniziative per incrementare la produzione di energia rinnovabile. Il Paese ospita anche una serie di importanti hotel eco-compatibili, tra cui la Kasbah du Toubkal, gestita da berberi, situata alla base delle spettacolari montagne dell'Alto Atlante. -THG

Le sorgenti d'acqua dolce della Florida

Vi piacerebbe immergervi in un'acqua limpida come il gin in qualsiasi giorno dell'anno? Potete farlo in alcune delle oltre 1.000 sorgenti d'acqua dolce riconosciute sparse nella Florida settentrionale e centrale.

Queste piscine naturali incontaminate offrono temperature stabili e visibilità per il nuoto, il tubing, lo snorkeling, le immersioni, l'osservazione della fauna selvatica e altro ancora. Ecco alcune delle migliori:

Wakulla Springs ha un'area per nuotare in acqua a 70 F (21 C) e il parco statale offre un tour in barca. La profondità dello sfiatatoio è di circa 185 piedi (56 metri). Rainbow Springs è considerata una delle più belle dello Stato. Ginnie Springs, un sito di proprietà privata, è rinomato per le sue immersioni e la sua caverna. -FB

Texas Hill Country

Nel cuore del Texas, la Hill Country vanta le sue sorgenti naturali. Un luogo privilegiato, Krause Springs a Spicewood, attira i visitatori non solo con la sua piscina alimentata da sorgenti e la sua piscina naturale, ma anche con un giardino di farfalle pieno di magici campanelli a vento. Il Blue Bonnet Cafe, dove si trovano alcune delle torte alla crema più divine del mondo, si trova a breve distanza in auto a Marble Falls.

I viaggiatori troveranno anche dolci colline e sentieri escursionistici, fiumi tortuosi, cantine, barbecue, musica e sale da ballo, oltre a un'esplosione di fiori selvatici in marzo e aprile. Nel 2024, aprile porterà a Hill Country anche uno spettacolo celeste: l'eclissi solare totale dell'8 aprile.

LaGruene Hall di New Braunfels è leggendaria tra le sale da ballo storiche del Texas, e Luckenbach, un piccolo borgo fuori dalla più grande città di Fredericksburg, di influenza tedesca, ha una sala da ballo e regolari circoli di borsisti sotto le querce. -MH

Fujairah

Uno degli emirati più piccoli e meno conosciuti degli Emirati Arabi Uniti, Fujairah è tanto tranquillo quanto bello. Ricco di spettacolari catene montuose e spiagge incontaminate, è decisamente meno sviluppato rispetto a Dubai e Abu Dhabi, e offre un'atmosfera autentica e tranquilla che è difficile da battere.

Fujairah ha un clima più fresco rispetto agli altri emirati a causa della sua posizione montuosa, ma i mesi invernali sono sicuramente i più piacevoli da visitare.

Snoopy Island, un luogo per lo snorkeling che ricorda il famoso cane dei cartoni animati sdraiato sulla schiena, è una delle attrazioni principali grazie alle sue acque cristalline e alle barriere coralline, mentre le cascate del Parco Nazionale di Wadi Wurayah sono un'altra meta imperdibile. -THG

Groenlandia

I paesaggi mozzafiato della Groenlandia - un territorio autonomo della Danimarca situato a nord-est del Canada - diventeranno un po' più accessibili ai viaggiatori internazionali quest'anno.

Nella capitale della Groenlandia, Nuuk, e nella città costiera di Ilulissat stanno per essere inaugurati nuovi aeroporti internazionali. Questi hub dell'aviazione promettono piste più lunghe, in grado di gestire aerei commerciali più grandi. La crisi climatica è una minaccia reale e visibile in Groenlandia e gli investimenti nel settore del turismo sono in aumento, poiché i cambiamenti climatici ostacolano le industrie tradizionali.

Per saperne di più su come la Groenlandia si sta adattando e sulle storie del popolo Inuit che vive nella regione da migliaia di anni, visitate l' Icefjord Centre di Ilulissat, sulla costa occidentale. La colorata Ilulissat ospita anche l'Ilulissat Icefjord, classificato dall'UNESCO, che offre lo spettacolo sbalorditivo di una baia piena di iceberg galleggianti. In generale, la natura è l'evento principale in Groenlandia, con altri punti salienti come l'osservazione delle balene, le slitte trainate da cani e l'avvistamento dell'Aurora Boreale. -FS

Uzbekistan

Prima della pandemia, l'Uzbekistan era pronto a diventare la prossima grande novità nel settore dei viaggi grazie a una serie di ambiziose riforme volte a trasformare il Paese in una destinazione di livello mondiale.

Ora è finalmente arrivato il suo momento.

Offrendo l'accesso senza visto ai cittadini di 86 Paesi, i paesaggi incontaminati e l'architettura ben conservata dell'Uzbekistan sono pronti a stupire i visitatori.

Per conoscere meglio la posizione dell'Uzbekistan nel cuore della favolosa Via della Seta, una storica rotta commerciale che andava dalla Cina e dall'India al Mediterraneo, le città di Samarcanda, Bukhara e Khiva vi aspettano. Nel frattempo, il villaggio montuoso uzbeko di Sentob - a circa 3,5 ore da Samarcanda - è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco dei "Migliori villaggi turistici" nel 2023. È stato citato per il suo impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla natura, al cibo biologico e al turismo ecologico e di montagna.

Muoversi nel Paese è facile grazie al treno ad alta velocità Afrosiyob Express, che collega la capitale Tashkent con Samarcanda e Bukhara. -KC

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com