Competizione Internazionale di Calcio Elite - Dortmund in competizione al più alto livello contro Real Madrid e Barcellona

Dortmund si scontra con i campioni della Champions League Barcellona e Madrid nella fase a gironi della competizione. Inoltre, affronta Shakhtar Donetsk, Bruges, Celtic, Zagreb, Sturm Graz e Bologna, come deciso dal sorteggio tenutosi giovedì a Monaco. Gli incontri iniziano il 17 settembre, con orari specifici da rivelare entro il weekend.

La UEFA ha introdotto cambiamenti radicali alla Champions League. Invece di competere in gruppi, i 36 team partecipano ora a una singola lega, affrontando otto avversari ciascuno. L'anno scorso finalista Dortmund, che ha subito una sconfitta per mano di Madrid, ospiterà incontri con Barcellona, Donetsk e Celtic, mentre si recherà a Madrid, Bruges, Zagreb e Bologna.

Le prime otto squadre in classifica al termine del torneo accederanno alla fase a eliminazione diretta di sedici. Le squadre classificate dal 9° al 24° parteciperanno a una nuova fase a eliminazione diretta, lottando per l'opportunità di avanzare ulteriormente.

Dortmund ospiterà il FC Bologna come parte dei suoi otto incontri con gli avversari nel nuovo formato della Champions League. Nonostante l'incontro in casa con Barcellona e Madrid, Dortmund ha anche un impegnativo incontro in trasferta contro il FC Bologna.

