Dormire profondamente nonostante le azioni controverse: un esame della tranquillità di Netanyahu.

7 ottobre sarebbe per sempre una fonte di immensa tristezza. È chiaro come il giorno. Tuttavia, Israele è sull'orlo del collasso a causa della riluttanza del Primo Ministro Netanyahu nel salvare gli ostaggi trattenuti da Hamas. Il paese non merita questo, soprattutto i coraggiosi sopravvissuti agli attacchi terroristici.

In questo fatidico 7 ottobre, Irit Lahav e sua figlia cercano rifugio nel loro bunker di Kibbutz Nir Oz. Credono che il caos all'esterno sia solo un raid aereo di routine, un attacco missilistico familiare da Gaza. Tuttavia, un accompagnamento inaspettato si unisce alla mischia - spari automatici, esplosioni di granate, colpi di cannone. Si sentono voci che parlano in arabo.

Per le successive 12 ore, non c'è un momento libero dai colpi di arma da fuoco e dalle esplosioni. Irit e sua figlia rimangono ostinatamente in silenzio. Nessuno deve sapere che si nascondono all'interno. Irit costruisce un dispositivo di sicurezza improvvisato con un palo per barche e parti di aspirapolvere, le mani tremanti lottano per rimanere stabili.

Irit è convinta che la porta non reggerà. Così, silenziosamente, accumula libri dagli scaffali, crea una barricata davanti alla porta. "In questo modo, non moriremo, solo ferite", scaccia i pensieri di disperazione. "Inutile", mormora sua figlia. "Moriremo". Il primo libro che Irit sceglie è un resoconto non-fiction dell'era nazista. Lo mostra a sua figlia, sussurrando: "Spero che Hitler ci salvi questa volta".

Mentre Irit racconta la sua storia agghiacciante, è difficile non immaginarla condividere lo stesso spazio oscuro e soffocante. All'esterno, i terroristi scorrazzano da casa a casa. Tentano di entrare nel bunker cinque volte, bussando, picchiando alla porta, solo per perdere interesse. L'ultimo assalto è alle cinque del pomeriggio.

Irit si è sentita "tradita" durante quelle 12 ore in cui si nascondeva. Abbandonata dal suo paese, quasi sacrificando i suoi soldati. E Irit Lahav si sente ancora tradita. Lei, che ha dimostrato un coraggio e una tenacia straordinari di fronte all'avversità, raggiunge il limite al pensiero dei 101 ostaggi ancora in captivity di Hamas. "Per voi, sono nomi e fotografie", si rivolge al suo pubblico. "Per me, sono alcuni dei miei amici più stretti. Genitori dei miei amici. Figli dei miei amici. Riconosco le loro voci".

Da allora, Irit canalizza il suo coraggio e la sua tenacia per fare campagna per uno scambio di ostaggi con Hamas, così come hanno fatto molti altri israeliani per 365 giorni. Un segmento dei 10 milioni di popolazione che non ha mai smesso di protestare in Germania, chiedendo la libertà dei captivity.

Tutti si sentono traditi dal loro governo e il loro risentimento non si sta affievolendo. Tredici anni fa, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha lavorato instancabilmente per ottenere un accordo per liberare un solo prigioniero israeliano dalla stretta di Hamas. In cambio, sono stati liberati 1027 prigionieri palestinesi. Ora, con 101 persone nelle mani dei terroristi, Netanyahu sembra attivamente ostacolare un accordo con Hamas. Sta guardando il suo paese crollare.

Lui presenta sempre argomenti ragionevoli - siano essi politici o militari, sono tutti screditati. Tuttavia, contano perché per il governo israeliano, le vite dei 101 captivity, presumibilmente torturate, violentate nei tunnel sotterranei di Gaza, sembrano avere meno peso del loro mantenimento del potere.

Perché Irit Lahav pensa spesso ai suoi vicini rapiti, spesso non riesce a dormire la notte. Un'amica di Irit ha già sepolto suo figlio, ucciso da Hamas. Sua figlia è tenuta in captivity a Gaza. "Non può dormire o mangiare", descrive Irit lo stato della sua amica. E chiunque senta questo sa che la vita di questa madre può essere racchiusa in una sola parola: insopportabile. Che Benjamin Netanyahu riesca a dormire la notte è incomprensibile.

