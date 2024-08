- Doppio oro per testa e coda - "Sleeping" brindle

Dopo una spettacolare doppietta d'oro, Max Lemke ha cantato l'inno nazionale, con Jacob Schopf che lottava contro le lacrime durante la cerimonia di premiazione. La coppia di Potsdam ha vinto in modo inequivocabile i 500 metri nel Nautical Stadium di Vaires-sur-Marne, prima di assistere probabilmente all'ultima gara olimpica del loro compagno di squadra Sebastian Brendel. Nel canoe, il tre volte campione olimpico ha concluso ottavo nella sua quarta Olimpiade.

"È assolutamente bellissimo condividere questo momento con così tante persone felici qui", ha detto Lemke, che ha festeggiato la vittoria del quattro con il suo collega e compagno di baldoria Schopf "con solo una birra 0,0". "Ci siamo avvicinati in modo professionale, siamo anche andati a pagaiare dopo due ore di conferenze stampa e abbiamo risolto tutto. Poi abbiamo discusso delle nostre tattiche", ha detto Schopf, che "ha dato tutto nei primi 350 metri".

La seconda coppia tedesca torna a casa a mani vuote

La seconda speranza di medaglia tedesca in questa gara non si è realizzata. Max Rendschmidt e Tom Liebscher-Lucz hanno concluso quinti. "Non si può sempre vincere, bisogna accettare che gli altri sono migliori", ha detto Rendschmidt, che ha mancato il suo quinto oro olimpico.

La coppia ha ringraziato especially il loro allenatore nazionale Arndt Hanisch, che "ha sacrificato tanto sudore, sangue e probabilmente notti insonni negli ultimi anni". L'allenatore ha ammesso di non sapere "quale doppio è più forte, oggi uno, domani l'altro".

Hanisch ha pensato al portabandiera tedesco Brendel in quel momento di successo. "Il vento purtroppo è girato nella direzione sbagliata per le finali contro di lui, ha dovuto virare molto, perdendo troppo energia", ha detto, aggiungendo che Brendel avrebbe preso una decisione tranquilla sul suo futuro in autunno.

Brendel non ha possibilità di quarto oro olimpico

Brendel ha mancato il suo quarto oro olimpico nella sua quarta Olimpiade per un margine significativo. Il tre volte campione olimpico, che ha vinto l'oro nel canoe singolo a Londra e Rio e il bronzo nel canoe doppio a Tokyo, era circa sette secondi dietro il medagliato di bronzo della Moldavia e ha perso terreno nei confronti dei leader nella seconda metà della gara. Il ceco Martin Fuksa ha vinto l'oro, seguito dal brasiliano Isaquias Queiroz Dos Santos.

"È un risultato deludente. Ho provato ad attaccare di nuovo, ma devo fare i conti con questo", ha detto Brendel, che intende "prendere una decisione nelle prossime settimane in pace. Ero in buona forma, come si è visto nelle batterie e nelle semifinali, è solo un peccato che non sia stato abbastanza".

Il cancelliere tedesco e appassionato di canottaggio Olaf Scholz (SPD) ha assistito ai secondi finali dell'evento femminile al Nautical Stadium, dove il vento è estremamente forte da dietro e l'acqua è molto mossa per la prima volta.

Oro per la Germania nella doppietta femminile di kayak

Dopo il traguardo, ci sono voluti circa cinque minuti per la foto finish per determinare due terzi posti, assegnando il bronzo a Paulina Paszek e Jule Hake nella doppietta di kayak. "Sembrava un'ora", ha detto Paszek, sottolineando "momenti come questi rimangono per sempre". Hake era altrettanto sopraffatta. "Non abbiamo mai

