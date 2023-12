Doppio guaio agli Open di Francia per Serena Williams e Naomi Osaka: le offerte da record si esauriscono

La sconfitta per 6-2, 7-5 è stata uno shock, poiché la Williams non usciva così presto da un torneo importante da cinque anni.

"Mi sembra che lei, in particolare nel primo set, abbia colpito a pochi centimetri dalla linea, e non ho giocato contro nessuno in questo modo da molto tempo", ha dichiarato la Williams ai giornalisti.

L'uscita della Williams dagli Open ha seguito un altro shock all'inizio della giornata, quando la nuova arrivata Naomi Osaka, che aveva fatto faville negli ultimi due tornei più importanti, ha perso 6-4, 6-2 contro Katerina Siniakova della Repubblica Ceca.

In vista degli Open di Francia, Williams e Osaka erano alla ricerca di prestazioni da record, con la Williams che cercava di eguagliare il record di Margaret Court per il maggior numero di campionati del Grande Slam in singolare e Osaka che cercava di diventare la prima donna a vincere tre tornei importanti consecutivi, dopo che la Williams ci era riuscita nel 2015.

Tuttavia, la Williams non ha disputato partite agli Open di Francia, completandone appena tre dopo i movimentati Australian Open, conclusi con un infortunio alla caviglia e una sconfitta ai quarti di finale.

La malattia, ma soprattutto, ultimamente, un infortunio al ginocchio, l'hanno tenuta ai margini.

Con tre titoli, anche l'Open di Francia è il Grande Slam che ha trovato più difficile da conquistare.

"Mi sento sicuramente a corto di partite e sto entrando nel vivo", ha detto la Williams, riconoscendo di aver bisogno di lavorare sulla sua condizione fisica.

"Sono piuttosto lontana", ha detto. "Ma questa è la parte ottimistica: non sono stata in grado di stare in campo quanto avrei voluto. Va bene così. Almeno ora posso iniziare a dedicare il mio tempo".

"È stata una stagione davvero estenuante per me".

Il settimo giorno degli Open di Francia in immagini

Tuttavia, ogni torneo che la 37enne gioca è un torneo che può vincere. Dopotutto, lei è Serena.

Una rimonta?

E quando la Williams ha recuperato da un set e un break di svantaggio per portarsi in vantaggio sulla 35ª rivale per 5-4 nel secondo set, pochi avrebbero scommesso contro di lei.

La Williams ha organizzato innumerevoli rimonte nel Grande Slam.

Il suo servizio fluido e potente ha iniziato a funzionare e la decima testa di serie ha avuto il sostegno dei tifosi del Philippe-Chatrier Court, soprattutto quando la Kenin, grintosa e in rapida ascesa, ha contestato diverse chiamate di linea che sembravano irritare la Williams.

Ma la ventenne avversaria, nata in Russia, non ha ceduto e ha fatto il break per 6-5 in una partita iniziata con la Williams che ha sbagliato un dritto lungo con la Kenin a terra.

La Williams ha avuto un'altra occasione, ma ha spedito un dritto largo sul break point. Poi, su un secondo match point, il suo rovescio è andato lungo.

La Kenin - che considera Maria Sharapova il suo idolo - ha lasciato cadere la racchetta e durante la stretta di mano con la Williams è apparsa incredula per ciò che aveva appena compiuto.

Osaka, nel frattempo, ha ammesso che gli Open di Francia sono stati troppo difficili da gestire.

Sensazione diversa

"Sicuramente in questo torneo ho avuto una sensazione diversa rispetto agli altri grandi slam, o a tutti gli altri grandi slam che ho giocato, perché di solito lo trovo molto libero e divertente, mentre questa volta ero un po' tesa per tutto il tempo", ha detto la numero 1 del mondo ai giornalisti.

La stanchezza che Osaka ha detto di aver sentito giocando contro la Siniakova potrebbe essere stata una conseguenza. E ha sospettato che i mal di testa che ha accusato prima sul campo in terra battuta fossero dovuti allo stress.

Tuttavia, il suo livello di delusione per aver abbandonato il torneo così presto era fuori scala.

"Il livello di delusione va da 1 a 10, e in questo momento sono a 100", ha detto Osaka.

Quando Osaka ha detto, prima del torneo, che voleva vincere un grande slam nell'anno solare - l'ultimo è stato conquistato da Steffi Graf nel 1988 - poteva essere interpretato come un commento senza peli sulla lingua o almeno come un obiettivo più lontano nel tempo.

Osaka ha solo 21 anni.

Pensando allo Slam dell'anno solare

Ma si è concentrata sull'obiettivo di quest'anno, che ha definito un errore.

"Credo di aver pensato troppo a questo Slam", ha detto Osaka. "Per me è una cosa che volevo fare da sempre. Ma credo di dover pensare che se fosse stato così facile, tutti l'avrebbero fatto".

"Devo solo continuare ad allenarmi duramente e mettermi di nuovo in condizione di farlo, spero".

Osaka si sta adattando alla terra battuta. Ma è una ragazza che studia in fretta, come dimostra il record di 7-1 su questa superficie in questa stagione che si avvicina agli Open di Francia.

Questo, unito alle sue prestazioni agli US Open - dove ha sconfitto la Williams in una gara controversa - e agli Australian Open, ha fatto pensare che un'altra rimonta sarebbe stata possibile contro la Siniakova.

Dopotutto, Osaka ha rimontato da set e break di svantaggio nel primo turno contro Anna Karolina Schmiedlova e nel secondo turno contro l'altra campionessa del Grande Slam Victoria Azarenka.

Sembrava che la vittoria contro Azarenka potesse dare il via a una corsa sfavillante, ma non è stato così.

La Siniakova, 42esima classificata e numero 1 del doppio, è stata protagonista nelle giovanili e per il suo Paese nella finale di Fed Cup dello scorso anno contro gli Stati Uniti.

La ventitreenne ha sfruttato le sue possibilità, convertendo tre delle sei palle break, mentre Osaka ha fatto 0 su 7, tutte nel set d'apertura. È stata anche ordinata dalla linea di fondo, mentre Osaka ha commesso 38 errori non forzati.

Quando Osaka ha commesso un errore su un match point, Siniakova è passata al quarto turno di un Major per la prima volta come Kenin e ha ottenuto una vittoria inaugurale contro una numero 1 del mondo.

Halep, Djokovic in crociera

Siniakova ha sconfitto la campionessa in carica degli Open di Francia Simona Halep in Cina due anni fa. Sabato, Halep ha prevalso su Lesia Tsurenko in circa un'ora per 6-2 e 6-1, dopo aver vinto tre set nelle sue due prime uscite.

In un clima caldo e soleggiato sono avanzati anche il numero 1 maschile Novak Djokovic, il tre volte vincitore di major Stan Wawrinka e la quinta testa di serie Alexander Zverev.

Djokovic ha superato il qualificato italiano Salvatore Caruso per 6-3, 6-3 e 6-2 e non ha ancora perso un set, o quasi.

Il serbo ha ancora la possibilità di completare un Grande Slam nell'anno solare e, se vincesse il titolo, Djokovic deterrebbe tutti e quattro i Major per la seconda volta nella sua carriera.

Wawrinka, l'uomo contro cui ha perso nella finale del 2015, ha collezionato la sua 500a vittoria in carriera imponendosi su Grigor Dimitrov per 7-6 (5), 7-6 (4) e 7-6 (8). I due giocatori sono stati costretti a interrompere la partita a causa dell'oscurità dopo i due set disputati venerdì sul campo 1, che verrà presto sostituito.

Wawrinka - che era in svantaggio per 6-2 nel tie-break finale - ha anche realizzato un grande slam in carriera con Dimitrov.

Lo svizzero incontrerà il greco Stefanos Tsitsipas, sesta testa di serie, in un'attesissima battaglia di rovesci a una mano domenica.

Le battaglie in cinque set non sono una sorpresa per Zverev al Roland Garros. Si è portato sul 5-0 sconfiggendo il finalista di Monte Carlo Dusan Lajovic per 6-4, 6-2, 4-6, 1-6 e 6-2, un anno dopo che i due si erano sfidati a Parigi.

Il collega tedesco di Zverev, Jan-Lennard Struff, ha vinto la partita più lunga della giornata in quattro ore e 22 minuti, sconfiggendo il 13° classificato Borna Coric per 4-6, 6-1, 4-6, 7-6 (1) e 11-9.

Coric ha avuto solo 4-20 palle break. Quando ha fatto il break sul 6-6 nel quinto, è stato immediatamente rimontato.

Fonte: edition.cnn.com