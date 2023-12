Doppio colpo di scena per la vittoria dei Minnesota Vikings sui New Orleans Saints a Londra nella centesima partita internazionale della NFL

Domenica, allo stadio del Tottenham Hotspur, c'era sicuramente un'atmosfera di festa. C'erano uomini con caschi vichinghi e facce dipinte di viola e giallo. C'erano maglie nere e oro scintillanti. C'era persino chi era arrivato dalla Germania per la partita.

Da qualsiasi parte venissero e per chiunque tifassero, i tifosi hanno assistito a un'emozionante partita di football, piena di emozioni e di colpi di scena, in quella che è stata la centesima partita della NFL giocata al di fuori della regular e della preseason statunitense.

Spesso i tifosi londinesi non hanno assistito agli incontri più ravvicinati. Ma non è stato così domenica, quando, a tempo scaduto, il field goal da 61 yard del kicker dei New Orleans Saints Wil Lutz ha colpito due volte i pali prima di rimbalzare verso l'esterno, mentre i Minnesota Vikings hanno battuto i Saints per 28-25.

In quello che è stato il secondo incontro dei quarterback Kirk Cousins e Andy Dalton a Londra - i due si sono affrontati in un emozionante pareggio per 27-27 al Wembley Stadium nel 2016 quando Cousins era con gli allora Washington Redskins e Dalton con i Cincinnati Bengals - è stato ancora una volta un thriller.

Davanti a un pubblico di 60.639 persone - probabilmente diviso tra tifosi dei Vikings e dei Saints - le due squadre si sono scambiate punti a ripetizione, con un field goal da 60 yard di Wil Lutz negli ultimi due minuti che ha pareggiato i conti.

Ma allo scadere del tempo, Cousins ha effettuato un grande passaggio a Justin Jefferson che ha permesso al kicker Greg Joseph di realizzare un field goal per dare ai Vikings il vantaggio finale.

Lutz ha avuto l'opportunità di essere l'eroe con il suo field goal da 61 yard, ma ha colpito entrambi i montanti prima di rimbalzare via in modo straziante.

Cousins ha descritto il dramma degli ultimi istanti e il fatto di essere per una volta nella squadra vincente a Londra.

"Ho visto che andava a sinistra, ha colpito il montante, poi ha colpito la traversa e pensavo che fosse rimbalzata all'indietro, ma a quanto pare è rimbalzata in avanti. Pazzesco", ha detto Cousins durante l'intervista a bordo campo.

"È stata una faticaccia per tutto il giorno trovare il modo di muovere la palla e nella redzone abbiamo continuato a sbagliare. Ma la nostra difesa ha continuato a riportarci il pallone attraverso i turnovers e gli special teams sono stati enormi, con tutti i tipi di giocate diverse, e abbiamo ottenuto una vittoria".

"Avevo già preso l'aereo per tornare a casa una volta dopo una sconfitta all'overtime e non volevo farlo di nuovo!".

Colore, collisioni e catture

L'atmosfera era molto diversa da quella che si vive di solito allo stadio durante le partite della Premier League inglese.

Cheerleader, fumogeni colorati e un'esibizione dal vivo durante l'intervallo hanno dato ai tifosi presenti la sensazione di come sia una partita oltreoceano.

Anche se la partita era priva di alcuni dei suoi protagonisti - i Saints erano senza il quarterback titolare Jameis Winston, il running back Alvin Kamara e il wide receiver Michael Thomas - questo non ha impedito alle squadre di dare spettacolo.

Fin dal calcio d'inizio, la squadra nominalmente ospite - i Vikings - è sembrata una macchina ben oliata. Con Cousins in campo fin dall'inizio, hanno marciato lungo il campo nel drive iniziale della partita, coronando un drive di 13 giocate e 75 yard per segnare i primi punti della partita con un passaggio da touchdown da 15 yard per Alexander Mattison.

E proprio quando si pensava che Minnesota potesse essere in difficoltà, uno dei grandi acquisti della offseason dei Saints si è fatto avanti.

Tyrann Mathieu, arrivato dai Kansas City Chiefs, si è precipitato dalla sua posizione di safety per intercettare Cousins, cambiando l'andamento della partita.

Il back-up quarterback dei Saints Andy Dalton - che sostituisce l'infortunato Jameis Winston - ha prodotto un drive efficiente e ben costruito prima di connettersi con il wide receiver esordiente Chris Olave per pareggiare i conti.

Nel drive successivo i Vikings si sono accontentati di un field goal, ma i rumorosi tifosi di Minnesota hanno avuto di che esultare pochi istanti dopo: Dalton ha commesso un fumble con Harrison Phillips che è caduto sul pallone, dando ai Vikings un'ottima posizione di campo.

Ancora una volta, il risultato finale è stato un field goal di Greg Joseph, che ha dato ai Vikings un vantaggio di 13-7 all'intervallo.

In linea con l'atmosfera di spettacolo della partita, con la presenza di Jason Sudeikis di "Ted Lasso", una performance del pluripremiato Yungblud ha mantenuto alta l'energia nello stadio con i giocatori negli spogliatoi.

Nel secondo tempo, i turnovers hanno continuato a tormentare i Saints e i problemi in redzone hanno continuato a colpire i Vikings.

Un fumble di Deonte Harty su un punt restituisce la palla ai Vikings. Ma Minnesota ha dovuto ancora una volta accontentarsi di un field goal, con il wide receiver della stella che ha lasciato cadere quello che sarebbe stato un touchdown.

In risposta, Dalton ha prodotto il suo miglior drive della partita, prima che Latavius Murray corresse il secondo touchdown del pomeriggio per i Saints e lo rendesse un gioco da due punti.

Joseph ha realizzato il suo quarto field goal della giornata per arrivare al 19-14 del quarto quarto.

Non avendo condotto per tutta la partita, i Saints sono passati in vantaggio nel quarto quarto quando Taysom Hill ha segnato un touchdown da distanza ravvicinata e Jarvis Landry ha realizzato una conversione da due punti per rendere la partita di tre punti a nove minuti dalla fine.

Il wide receiver dei Vikings Jefferson è entrato per un touchdown da tre yard per dare ancora una volta il vantaggio a Minnesota. Tuttavia, Joseph ha sbagliato l'extra point: a poco più di quattro minuti dalla fine, i Saints erano in svantaggio di tre punti, dando vita a un finale emozionante.

Sembrava che l'opportunità dei Saints di ottenere un risultato dalla partita fosse sfumata quando il loro drive si è arenato, solo che Lutz ha realizzato un enorme field goal da 60 yard, il secondo più lungo nella storia dei Saints.

Con l'avvicinarsi dei tempi supplementari, Cousins ha lanciato Jefferson con un passaggio da 39 yard che ha permesso a Joseph di segnare il gol della vittoria. E, da 47 yard, Joseph è rimasto perfetto per dare ai Vikings il vantaggio a soli 24 secondi dalla fine.

Lutz ha avuto un'ultima opportunità di pareggiare la partita con un field goal da 61 yard ma, in un finale emozionante, ha rimbalzato due volte sui montanti prima di rimbalzare via, concludendo la drammatica vittoria dei Vikings.

Fonte: edition.cnn.com