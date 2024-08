- Dopo vent'anni di matrimonio, hanno deciso di separarsi.

"Re di Queen" attrice Leah Remini (54) e suo marito Angelo Pagán (56) hanno deciso di separarsi dopo 21 anni di matrimonio. La coppia ha annunciato la notizia in un post congiunto su Instagram, spiegando: "Dopo essere stati insieme per 28 anni e sposati per 21, abbiamo deciso di chiedere il divorzio. Questa decisione non è stata presa alla leggera e anche se è difficile, stiamo cercando di rimanere ottimisti perché sappiamo che è la scelta giusta per noi".

Onesti e Aperti

Remini e Pagán hanno espresso l'orgoglio per come hanno gestito la situazione, ma hanno anche riconosciuto la tristezza che provano. Hanno aggiunto: "Abbiamo alcune decisioni difficili da prendere mentre ci adattiamo a questo nuovo capitolo delle nostre vite. Siamo ancora vicini in molti modi, ma separati in altri".

I genitori di una figlia adulta hanno anche toccato il motivo del loro divorzio. "Siamo stati migliori amici per così tanto tempo. Ancora oggi, godiamo delle nostre vacanze insieme, guardiamo i nostri programmi preferiti e organizziamo riunioni di famiglia. Quindi, la vera domanda è: perché ora?" Hanno chiarito che il loro legame è ancora forte, ma è cambiato in qualcosa di diverso. Hanno spiegato che la vita cambia le persone e che entrambi sono cresciuti in ruoli che non si adattano più a loro.

Remini e Pagán hanno sottolineato i punti positivi del loro lungo matrimonio. "Crediamo che un matrimonio durato così tanto e pieno di così tanti bei ricordi, compreso l'avere cresciuto nostra figlia fantastica, sia degno di celebrazione. Dal nostro punto di vista, questo matrimonio è stato un successo enorme".

Restare Reali

La coppia ha sottolineato l'importanza di essere onesti e aperti sulla loro situazione, dicendo: "Data la nostra lunga vita pubblica insieme, volevamo condividere questo mondo sconosciuto con tutti voi mentre entriamo nella prossima fase delle nostre vite". Hanno condiviso una collage di una foto vecchia e una più recente per accompagnare la loro dichiarazione.

Leah Remini e Angelo Pagán si sono incontrati per la prima volta in un ristorante cubano a LA nel 1996. Hanno deciso di sposarsi a Las Vegas nel luglio 2003 e la loro figlia Sofia (20) è nata l'anno successivo. Il loro matrimonio e la nascita della figlia sono stati registrati nel loro reality show.

Leah Remini e Angelo Pagán hanno menzionato l'anno del loro matrimonio, 21, quando hanno annunciato la loro decisione di divorziare nel loro post congiunto su Instagram. Inoltre, hanno riflettuto sulla durata del loro matrimonio, dicendo: "Siamo stati insieme per 28 anni e sposati per 21".

