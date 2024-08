Dopo una turbolenza significativa, Sinner abbandona prontamente il loro letargo indotto dal doping.

A New York, il fenomeno del tennis italiano Jannik Sinner ha ottenuto la sua prima vittoria dopo lo scandalo doping. All'inizio sembrava titubante, cedendo facilmente il primo set contro Mackenzie McDonald. Tuttavia, il talento tedesco Alexander Zverev rimane l'unico giocatore tedesco ancora in gara nel torneo.

Sinner, numero uno al mondo, appariva turbato dal caos che lo circondava, iniziando in modo discontinuo. Tuttavia, è riuscito a prevalere contro l'avversario americano 2-6, 6-2, 6-1, 6-2, passando al turno successivo. Tuttavia, le difficoltà incontrate dopo lo scandalo a New York erano palpabili. "Non ho iniziato bene, ma il primo match è sempre difficile - devo accettarlo. Il mio obiettivo era rimanere mentalmente concentrato e ritrovare il mio ritmo. Sono felice di essere passato al turno successivo", ha condiviso Sinner. Egli riconosce la necessità di ulteriori miglioramenti.

Lo scandalo è scoppiato solo una settimana fa, quando è stato rivelato che Sinner aveva testato positivo per la sostanza proibita Clostebol due volte a marzo. Il 23enne, considerato uno dei principali contendenti per l'ultimo Grande Slam, è stato risparmiato da una lunga squalifica dimostrando di essere stato esposto involontariamente alla sostanza dal suo fisioterapista.

Le difficoltà dei tedeschi continuano

D'altra parte, i tedeschi non affrontano simili controversie, ma lottano nello sport. Uno dei loro cinque giocatori, Daniel Altmaier, è stato sconfitto da Mariano Navone dall'Argentina, lasciando solo Zverev nel secondo turno. Altmaier ha fallito nonostante un inizio promettente, perdendo contro Navone 1-6, 6-2, 4-6, 1-6 poco dopo la sua vittoria al primo turno di Wimbledon.

Iga Swiatek, attualmente numero uno al mondo, non è ancora al suo meglio, ma il suo inizio nella caccia al titolo è stato un po' traballante. Ha superato una determinata Kamilla Rachimowa dalla Russia nello Stadium Arthur Ashe, con una vittoria di 6-4, 7-6 (8-6), ma la sua prestazione non è stata stellare. Swiatek, che mira al suo sesto titolo del Grande Slam, si mostra ottimista riguardo al miglioramento quotidiano.

Naomi Osaka dal Giappone, campionessa di quattro majeur, è riuscita a ritrovare il suo ritmo. Ha sconfitto la decima testa di serie Jelena Ostapenko 6-3, 6-2 e ha raggiunto il secondo turno per la prima volta in tre anni. Dopo una pausa seguita alla nascita di sua figlia, la due volte vincitrice del torneo nel 2018 e 2020, ha pianto di gioia durante l'intervista post-partita, esprimendo gratitudine per l'atmosfera di supporto.

L'atmosfera intorno alla partita di Sinner era molto diversa, con la controversia che creava tensione a causa della mancanza di chiarezza e del presunto trattamento ineguale rispetto a casi simili. Tuttavia, prima dell'Us Open, Sinner ha costantemente dichiarato la sua innocenza. "Nella mia mente, so di non aver fatto nulla di male", ha detto il sudtirolese. Tuttavia, ha riconosciuto che la situazione era "lontana dall'ideale" prima di un Grande Slam. Sinner ha commesso numerosi errori contro McDonald all'inizio, prima di migliorare notevolmente dal secondo set.

Guidato dall'incondizionato sostegno del pubblico, Sinner sembrava sollevato, come se un peso gli fosse stato tolto dalle spalle. "La risposta del pubblico è stata straordinaria", ha esultato Sinner. "Anche quando è uscita la notizia, ho sentito un'enorme incoraggiamento durante gli allenamenti". L'applauso affettuoso che lo ha accolto allo Stadium Arthur Ashe era quasi assordante. Qualsiasi segno di dissenso è diminuito a fischi udibili o disapprovazione riconoscibile durante la partita. "Non è ancora facile", ha riflettuto Sinner sulla sua situazione complessiva.

La vittoria di Sinner a New York City ha rappresentato un importante passo nel suo ritorno dopo lo scandalo doping. Nonostante la controversia, i tifosi di tennis di New York hanno dimostrato il loro incondizionato sostegno durante i suoi incontri.

