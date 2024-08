Dopo una tragedia personale, la rap star Metro Boomin lancia un programma di sussidi per madri single: <unk>Ho dovuto restituire e condividere le benedizioni<unk>

Il produttore di rap nominato ai Grammy – che ha collaborato con Travis Scott, 21 Savage, Drake, The Weeknd e attualmente è in tour con Future – è stato cresciuto da una madre single e sapeva di dover restituire in sua memoria.

"Essendo stato cresciuto da una madre single, so quanto possa essere difficile", ha detto Metro Boomin a CNN in una recente intervista. "Mia madre ha dedicato la sua vita intera per essere la migliore madre possibile e l'ho vista fare tutto da sola".

Metro Boomin – nato Leland Tyler Wayne – si è dedicato a celebrare le madri single e i loro figli prima della perdita della sua madre, che ha commemorato come la sua "migliore amica nell'universo" su Instagram lo scorso estate. Cinque anni prima della sua morte, ha lanciato la sua iniziativa "Single Moms Are Superheroes". Ma dopo aver vissuto la tragedia, la causa è diventata ancora più personale.

Ha lanciato un continuación del suo programma per celebrare le madri single, intitolato "Leslie Joanne Single Moms Are Superheroes", in dicembre 2023. Ora, l'iniziativa ha avviato un programma nazionale di borse di studio, in collaborazione con Metro Boomin e Future's North American "We Trust You" tour che toccherà 21 città.

L'iniziativa di borse di studio in diverse città fornirà borse di studio del valore di $20,000 e biglietti per organizzazioni non profit che supportano le madri single in ogni città del tour.

"Appena ho ricevuto l'itinerario del tour, ho capito che dovevo restituire e condividere le benedizioni con le città e le comunità che vengono a condividere le benedizioni con me", ha detto il produttore. "Ci sono migliaia di persone in ogni una di queste città che spendono i loro guadagni duramente guadagnati per un biglietto per venire allo spettacolo. Sono più che grato e non do per scontato questo. Significa molto per me sapere che posso supportare una grande causa in ogni città e lasciare un impatto positivo lì in un modo diverso dall'intrattenimento".

Il programma di beneficenza ha fatto le prime tre tappe ai concerti di Metro Boomin e Future a Kansas City, St. Paul e Detroit la scorsa settimana, dove sono state assegnate borse di studio all'organizzazione non profit di Kansas City Essential Families, che fornisce servizi di sviluppo per madri single e famiglie bisognose; l'organizzazione di St. Paul Jeremiah Program, che fornisce assistenza alle madri single e ai bambini che vivono in povertà; e la non-profit di Detroit Alternatives for Girls, che aiuta le giovani donne e le donne che vivono in strada. Entrambe le organizzazioni non profit hanno portato madri single e i loro figli a godersi lo spettacolo.

Il programma di assegnazione di borse di studio continuerà per tutto il mese di agosto e settembre in ogni città del tour, che include Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, Toronto e altre.

"È una sensazione fantastica incontrare queste famiglie e i responsabili di queste organizzazioni, sentire le loro storie e notare le somiglianze con la mia", ha detto Metro Boomin. "È rassicurante sapere che stai facendo la cosa giusta e che i fondi sono al sicuro nelle mani giuste".

Metro Boomin ha anche detto di riconoscere la sua piattaforma e la sua responsabilità – e il privilegio di aiutare gli altri – come figura pubblica. Uno dei produttori più richiesti e influenti che lavora con i principali artisti del hip-hop, ha anche una grande base di fan con un ampio raggio su Instagram, X e TikTok.

"Restituire è importante per me e essenziale perché so che Dio brilla la sua luce su di me in un modo

Leggi anche: