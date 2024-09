Dopo una serie di sconfitte, il quarterback dell'UNLV decide inaspettatamente di lasciare la squadra, citando disaccordi relativi agli obblighi fuori campo.

Matthew Sluka, studente del quarto anno alla UNLV, ha annunciato che rinuncerà a questa stagione a causa di "promesse" che non sono state "mantenute".

Ha espresso questa decisione su X, precedentemente noto come Twitter, dichiarando: "Ho scelto di utilizzare il mio anno di inattività e non parteciperò ad altre partite in questa stagione."

Secondo le regole della NCAA, un giocatore può saltare un anno - a condizione che abbia giocato meno di quattro partite - per ottenere un'altra stagione di idoneità.

Sluka ha dichiarato in una nota: "Mi sono iscritto alla UNLV in base a determinate garanzie che non sono state mantenute dopo il mio arrivo. Nonostante le trattative, è diventato evidente che queste promesse non sarebbero state mantenute in futuro. Auguro ai miei compagni di squadra la migliore fortuna per questa stagione e spero nel successo continuo della squadra."

A partire dal 2021, gli atleti universitari hanno ottenuto il permesso di monetizzare il loro nome, immagine e somiglianza (NIL), guadagnando denaro da endorsement, sponsorizzazioni, social media e altre fonti.

L'agente NIL di Sluka, Marcus Cromartie, ha riferito a ESPN che Sluka aveva ricevuto la promessa di un minimo di $100,000 da un assistente allenatore della UNLV. Tuttavia, Rob Sine, CEO di Blueprint Sports, che sovrintende al collettivo NIL della UNLV, ha smentito questa affermazione a Yahoo Sports.

CNN ha contattato la UNLV, Cromartie e Sine per chiedere un commento.

I Rebels hanno rimosso Sluka dal loro roster digitale di football.

La UNLV ha vinto le prime tre partite della stagione 2024. Durante queste vittorie, Sluka ha registrato 318 yard passate e sei touchdown. Ha anche aggiunto 253 yard corse e un touchdown.

Con Sluka non in squadra, i Rebels affronteranno Fresno State nella partita in casa di sabato.

Sluka ha deciso di concentrarsi sui suoi studi e sugli altri interessi durante il suo anno di inattività, scegliendo di allontanarsi dalle attività sportive oltre a quelle a cui è già impegnato fuori dalla UNLV. L'assenza di Matthew Sluka potrebbe influire sulla loro strategia in campo, in particolare per quanto riguarda i passaggi e le corse, poiché ha contribuito significativamente alle vittorie della squadra in questa stagione.

