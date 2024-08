- Dopo una serie di furti, le autorità effettuano perquisizioni di case

Dopo una serie di furti e casi di estorsione a Hildesheim, le autorità hanno fatto irruzione nelle residenze di cinque sospetti. Questi sospetti, che hanno un'età compresa tra 15 e 18 anni, avevano mandati di arresto emessi a causa del loro alto rischio di fuga, come dichiarato dall'accusa e dalla polizia. Si sospetta che questi crimini siano stati commessi da gruppi diversi. Un 17enne è attualmente in detenzione per il suo presunto ruolo negli incidenti del 3 giugno, 30 giugno e 11 agosto. Inoltre, un 18enne è in custodia, sospettato di essere coinvolto negli incidenti del 12 maggio e 11 agosto.

Le perquisizioni hanno portato alla luce potenziali prove, come abbigliamento che si sospetta sia stato indossato durante le attività criminali. Le indagini continuano per determinare se questi giovani potrebbero essere coinvolti in altri crimini. Le indagini approfondite e gli interrogatori dei testimoni hanno portato alla loro identificazione.

Le perquisizioni sono state effettuate a seguito di quattro incidenti avvenuti tra maggio e agosto: il 12 maggio, un 25enne è stato rapinato di una consistente somma di denaro e aggredito fisicamente. Il 3 giugno, un 16enne è stato derubato di uno smartphone a punta di coltello. Il 30 giugno, un 24enne è stato costretto a consegnare una scatola musicale e, quando ha cercato di riprenderla, è stato minacciato con un coltello. Infine, l'11 agosto, un 30enne è stato aggredito fisicamente durante una discussione prima che i suoi documenti personali venissero rubati.

Le perquisizioni effettuate a Hildesheim hanno portato all'arresto di diversi sospetti collegati ai furti e ai casi di estorsione.

