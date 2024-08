- Dopo una serie di furti a Berlino, i funzionari delle forze dell'ordine hanno arrestato due potenziali colpevoli.

A seguito di una serie di furti a Berlino, le autorità hanno arrestato due individui e perquisito le loro abitazioni. I due arrestati, entrambi di 19 e 21 anni, sono sospettati di aver preso di mira una varietà di luoghi in tutta la città, tra cui un negozio notturno, una stazione di servizio, un fornitore di generi alimentari e un operatore di monete private, secondo la polizia e i rappresentanti legali.

Gli investigatori hanno implicato gli uomini in sette furti dal mese di luglio. Durante questi incidenti, i sospetti hanno utilizzato un machete, un coltello e una pistola ad aria compressa, infliggendo ferite a due persone.

Si presume che la coppia abbia commesso un furto in un negozio notturno a Friedrichshain la mattina precedente. Successivamente, la polizia ha effettuato perquisizioni presso le residenze dei sospetti a Wedding e Dahlem, rinvenendo beni rubati, un'arma utilizzata nel crimine e abbigliamento indossato durante il furto.

I due berlinesi dovrebbero comparire davanti a un magistrato oggi, come dichiarato da un rappresentante del servizio di pubblica accusa. Il magistrato annuncerà i mandati di arresto già emessi e deciderà se i giovani uomini dovranno essere trattenuti in custodia.

