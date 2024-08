Dopo una serie di auto rubate, il nuovo software anti-furto di Hyundai e Kia sta mostrando risultati.

Gli automobilisti hanno rilasciato gli aggiornamenti a partire da febbraio scorso, dopo un aumento decuplicato dei furti di determinati modelli Hyundai e Kia negli ultimi tre anni - scatenato da una serie di post sui social media che mostravano come rubare i veicoli.

"I reclami per il furto completo del veicolo" - reclami assicurativi per la perdita dell'intero veicolo - sono del 64% più bassi tra le auto Hyundai e Kia che hanno avuto l'aggiornamento del software rispetto alle auto dello stesso marchio, modello e anno senza l'aggiornamento, secondo l'Istituto di dati sulle perdite stradali.

"La soluzione delle compagnie è estremamente efficace", ha dichiarato Matt Moore, senior vice president dell'HLDI, un gruppo del settore sostenuto dalle assicurazioni automobilistiche, in una dichiarazione.

Le auto in questione sono determinati vecchi modelli Hyundai e Kia prodotti prima del 2023 particolarmente vulnerabili al furto. Le versioni più economiche di questi veicoli erano equipaggiate con accensione a chiave invece di un pulsante per avviare e sono circa due volte più probabili essere rubate rispetto ad altri veicoli di età simile, secondo l'HLDI.

Molti di questi veicoli mancano anche di alcune tecnologie di base per la prevenzione del furto auto, come gli immobilizzatori elettronici, inclusi in gran parte degli altri veicoli prodotti gli stessi anni, dice l'HLDI. Gli immobilizzatori si basano su un chip informatico nell'auto e un altro nella chiave che comunicano per confermare che la chiave è autentica e appartiene veramente a quel veicolo.

Tra l'inizio del 2020 e la prima metà del 2023, i furti dei modelli Hyundai e Kia sono aumentati di più del 1.000%.

Come parte di un accordo di $200 milioni relativo a questo problema, Hyundai e Kia - marchi di auto strettamente correlati con sede in Corea del Sud - hanno iniziato a offrire gratuitamente gli aggiornamenti del software anti-furto per alcuni di questi vecchi modelli a febbraio 2023. Finora, più di 2 milioni di veicoli Hyundai e Kia hanno ricevuto l'aggiornamento, secondo i costruttori di automobili.

I furti rimangono elevati

L'HLDI ha esaminato i dati dei reclami assicurativi per l'anno civile 2023. Alla fine di quell'anno, solo circa il 30% dei veicoli idonei per il software di sicurezza aveva l'aggiornamento installato.

Ad oggi, circa il 61% dei veicoli Hyundai idonei ha l'aggiornamento del software, ha dichiarato un portavoce di Hyundai. Detto questo, non tutti i modelli vulnerabili Hyundai e Kia hanno l'hardware adeguato per abilitare l'aggiornamento del software. Per i veicoli che non possono ottenere il software, Hyundai e Kia hanno fornito lucchetti per volante.

E anche con il nuovo software, questi vecchi veicoli Hyundai e Kia vengono ancora rubati e forzati più spesso degli altri, ha trovato l'HLDI.

Una ragione potrebbe essere che i proprietari non stanno usando correttamente il nuovo software di sicurezza, ha detto Moore. Per far funzionare il software anti-furto, il veicolo deve essere chiuso utilizzando un pulsante sul telecomando - non girando la chiave metallica nella serratura della porta.

I tassi di furto Hyundai e Kia probabilmente diminuiranno ora che più veicoli stanno ricevendo il software di sicurezza, ha detto Moore in un'intervista con CNN.

Inoltre, ha aggiunto, l'ondata di furti Hyundai e Kia era in parte una moda diffusa sui social media. I video di Tik Tok e YouTube mostravano quanto fosse facile rubare questi veicoli, e molte delle persone che lo facevano non erano ladri d'auto professionisti, ha detto.

"Ci sono certo notizie che indicano che alcune delle persone che lo fanno lo fanno solo per divertimento", ha detto Moore. "È probabile che a un certo punto... rubare questi veicoli come moda passerà di moda."

