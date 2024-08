Amira Aly e Oliver Pocher sono i soggetti in questione. - Dopo una separazione, queste sono le azioni che di solito fanno.

Amira Aly (31) e Oliver Pocher (46) hanno annunciato la loro separazione a fine agosto 2023 dopo sette anni insieme, sperando in una partnership personale e professionale armoniosa dopo il divorzio. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto. Invece di trovare un accordo, le ex coppie che criticavano insieme celebrità e influencer si sono ritrovate al centro del loro stesso dramma, senza alcuna tregua nemmeno dopo la separazione legale.

Durante il podcast Podimo "Die Pochers! Frisch recycelt" all'inizio dell'anno, la prima ex-moglie di Oliver, Alessandra Meyer-Wölden (41), ha dichiarato: "Oliver Pocher e Amira hanno superato qualsiasi reality show". All'inizio, la colpa è ricaduta su Oliver, che dopo la separazione ha criticato Amira nel suo spettacolo "Der Liebeskasper" e l'ha attaccata frequentemente su Instagram e in interviste televisive. Nel frattempo, Amira è rimasta relativamente silenziosa per un lungo periodo, ma gli attacchi di Oliver hanno mantenuto vivo il pubblico litigio. L'ha accusata di avere una relazione con il coach motivazionale Biyon Kattilathu (40) prima di attaccare il suo nuovo compagno, il conduttore televisivo Christian Düren (34).

Sette anni come coppia

Solo poche settimane dopo la separazione ufficiale, Oliver ha reso chiaro che non ci sarebbe stata alcuna ulteriore collaborazione, mettendo fine al loro podcast congiunto e sostituendo Amira con Alessandra. Sposato con la 41enne dal 2010 al 2014 e avendo tre figli insieme, Oliver ha incontrato Amira Aly su Tinder nel 2016. L'ha tenuta nascosta per molto tempo. In autunno 2019 si sono sposati alle Maldive e i loro figli sono nati nel 2019 e nel 2020. La carriera pubblica di Amira è iniziata insieme a suo marito.

Anche se Amira non è stata diretta come il suo ex negli ultimi mesi, la sua posizione sulla separazione è diventata più decisa. Nel suo podcast con il fratello Hima, l'argomento viene spesso affrontato. Potrebbe essere stanca delle costanti provocazioni del suo ex, portando a un continuo litigio anche dopo l'udienza del divorzio a fine luglio. Hanno avuto divergenze sul cognome all'inizio e recentemente sui soldi, con Oliver che commentava: "Anche questo è costato abbastanza per cambiare il nome". Quando Amira ha vinto 100.000 euro a "Schlag den Star" il 24 agosto, ha fatto un commento sarcastico: "Bene, ora le bollette possono essere pagate".

Accuse di comportamento finanziario scorretto

Amira ha poi informato "Bild" che avrebbe tenuto i 100.000 euro e ha fatto una battuta su Oliver: "Dal momento che il mio ex-marito Olli Pocher non ha pagato il mantenimento dei figli da un anno, nonostante le sue affermazioni pubbliche, terrò i 100.000 euro. Inoltre, i bambini sono con me la maggior parte del tempo - anche se Olli lo presenta diversamente". Oliver ha risposto: "La matematica non è mai stata il suo punto di forza... Né il cronoprogramma della nostra separazione, quanto a lungo abbiamo avuto i bambini o quanto denaro è stato guadagnato durante il matrimonio, i calcoli degli interessi per una nuova casa, ecc.".

La soap opera Pocher continua, fornendo materiale sufficiente per futuri episodi del podcast. Nel frattempo, le cose sembrano migliorare per la sua prima ex-moglie.

Quando due persone litigano, un terzo ne trae beneficio. In questo caso, è Alessandra Meyer-Wölden. La prima ex-moglie di Oliver Pocher è tornata sotto i riflettori a causa della crisi d'amore. Negli ultimi anni, si è concentrata principalmente sulla sua vita familiare a Miami. Entrando nel podcast Pocher, ha iniziato una nuova carriera. Inoltre, la sua famiglia allargata prospera, poiché l'ex coppia un tempo ostile ora ha un buon rapporto. Inaspettatamente, Meyer-Wölden sta attualmente frequentando un vecchio amico di Oliver Pocher.

Tuttavia, il suo ritorno alimenta la speranza che la star televisiva Oliver si riconcili con la sua seconda ex-moglie e stabilisca una relazione migliore, anche se ci vorrà del tempo.

Leggi anche: