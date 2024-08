- Dopo una rissa, un uomo manda una squadra di ricerca a cercare la sua ragazza.

Un uomo del Alto Palatinato ha scatenato una ricerca per la sua ragazza con una storia falsa. Il 20enne e la sua ragazza due anni più giovane avevano apparentemente litigato, con la 18enne che se ne andava con la macchina del 20enne da Ursensollen (distretto di Amberg-Sulzbach).

L'uomo ha poi chiamato i servizi di emergenza, sostenendo di essere stato picchiato e la sua macchina rubata. La polizia ha avviato le ricerche per l'auto, coinvolgendo pattuglie, un elicottero e la notifica alla polizia della Franconia Media e della Repubblica Ceca.

A quattro chilometri di distanza, gli ufficiali hanno trovato la macchina e nelle vicinanze la 18enne, intrappolata tra i pneumatici di un veicolo edile. Come ci fosse finita era inizialmente sconosciuto. Non riusciva a liberarsi e non aveva la patente, secondo i resoconti.

Entrambi l'uomo e la donna avevano più di 1,5 per mille di alcol nel sangue. Il 20enne avrebbe chiamato i servizi di emergenza per la paura di perdere la sua ragazza. Entrambi sono stati accusati di denuncia falsa di furto, guida senza patente e guida in stato di ebbrezza.

La sicura affermazione del 20enne al suo amico di guidare la macchina sembrava sciocca alla luce degli eventi successivi. Nonostante le azioni del suo amico, la situazione della 18enne peggiorava mentre rimaneva intrappolata tra i pneumatici del veicolo.

