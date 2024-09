Dopo una prolungata siccità, il fiume scorre poco.

Il livello dell'acqua del fiume Vistula ha raggiunto un minimo storico quest'estate in Polonia, grazie a una secca torrida. In un punto di monitoraggio proprio nel cuore di Varsavia, l'acqua era a soli 20 centimetri, secondo l'Istituto di Meteorologia e Gestione delle Acque (IMGW) sulla piattaforma X. Nel 2015, il livello più basso registrato era di 26 centimetri. In tutta la Polonia, numerosi fiumi, come il fiume confinario Oder, stanno attualmente attraversando un flusso d'acqua minimo.

Secondo il rapporto dell'IMGW, le prolungate variazioni dei livelli delle acque dei fiumi, che tendono verso i livelli bassi, sono direttamente collegate al cambiamento climatico. I paesi europei con scarse risorse idriche per capita, come la Polonia, sono particolarmente vulnerabili a questi cambiamenti. L'inverno tipico ora porta più pioggia che neve, le estati sono eccezionalmente calde e le precipitazioni si stanno spostando, trasformandosi in intense tempeste con piogge torrenziali.

Despite the upcoming rainfall, the Vistula river might not see a significant increase in water level until the end of October. This prolonged drought has led to a severe water scarcity, with the water level barely reaching 20 centimeters at the monitoring point in Warsaw.

