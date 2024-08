- Dopo una pausa di sei anni, la Commemorazione Nord Renania-Westfalia è tornata.

Dopo una pausa di sei anni, la Renania Settentrionale-Vestfalia torna a celebrare il suo anniversario di stato con un grande evento pubblico. Conosciuto come Giornata della Renania Settentrionale-Vestfalia, si terrà a Colonia oggi e domani.

Various organizations, regioni e autorità mostreranno la loro presenza su un sito significativo, offrendo attività e dimostrazioni del loro lavoro. Il famoso 'miglio della festa' si estende per più di 2,5 chilometri, con il Colonia Rheinauhafen che ne è il cuore.

"L'area espositiva copre circa 70.000 metri quadrati, ovvero l'equivalente di 70 campi da calcio. È piuttosto grande," nota Daniel Kölle, responsabile della Cologne Stabsstelle Events, Film e Television. Stimare il numero di visitatori è un rompicapo, ma gli organizzatori si aspettano inizialmente circa 100.000 visitatori al giorno.

Il 23 agosto è riconosciuto come anniversario di stato, in quanto la NRW è stata formata in questo giorno nel 1946. La prima Giornata della Renania Settentrionale-Vestfalia è stata commemorata nel 2006 e si è tenuta ogni due anni dal 2012. L'ultima NRW Day prima della pandemia si è tenuta nel 2018, organizzata da Essen.

Esposizioni impressionanti a Colonia

L'area dei servizi di emergenza a Colonia è attesa per lasciare un'impressione duratura. Più servizi di soccorso e di emergenza mostreranno le loro capacità e attrezzature. La polizia di stato occupa la sezione più grande, mostrando unità cinofile e cannoni ad acqua, tra le altre cose. I ministeri partecipano, con il Ministero della Giustizia che costruisce un 'Villaggio della Giustizia' dalla corte alla trasporto dei prigionieri. L'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG) pianifica una discesa in corda da un ponte.

Sono previsti diversi palchi con programmi quotidiani, che includeranno discorsi, lezioni, letture, Poetry Slam e concerti, come quelli del cantante di reggae Patrice e del rapper pop Mo-Torres.

Concerto estivo di sabato sera

Per la prima volta, il tradizionale concerto estivo del governo dello stato verrà incorporato nelle festività. Sabato, l'Orchestra Filarmonica del Nord-Ovest Tedesco si esibirà sotto la direzione di Frank Beermann sulla Colonia Roncalliplatz. Il concerto verrà anche trasmesso in diretta su WDR televisione e radio su WDR 3.

La NRW Day è un evento gratuito per tutti i cittadini.

