- Dopo una pausa di sei anni, il North Rhine-Westphalia Celebration torna.

Dopo una pausa di sei anni, la Renania Settentrionale-Vestfalia celebra il suo anniversario di stato con un grande evento pubblico. Conosciuto come Giornata della Renania Settentrionale-Vestfalia, questo evento si terrà questo weekend (17 e 18 agosto) a Colonia.

Various organizations, regioni e autorità si mostreranno in un'ampia area, offrendo attività e mostre del loro lavoro. La "miglia festiva" di 2,5 chilometri è il punto focale dell'evento, con il Colonia Rheinauhafen come centro.

Come ha dichiarato Daniel Kölle, responsabile degli eventi, del cinema e della televisione di Colonia, "L'area espositiva si estende su circa 70.000 metri quadrati, ovvero l'equivalente di 70 campi da calcio - uno spazio piuttosto ampio". Tuttavia, stimare il numero di visitatori è piuttosto difficile. Inizialmente, gli organizzatori prevedono 100.000 visitatori al giorno.

L'anniversario dello stato cade il 23 agosto - una data che segna la fondazione della Renania Settentrionale-Vestfalia nel 1946. Nel 2006, si è tenuta la prima Giornata della Renania Settentrionale-Vestfalia per celebrare il suo 60º anniversario, con l'evento che si tiene ogni due anni dal 2012. L'ultima edizione nel 2018 è stata organizzata da Essen. Purtroppo, l'evento su larga scala è stato gravemente colpito dalla pandemia di Corona sia nel 2020 che nel 2022.

A Colonia, lo spettacolo della vasta zona di luce blu è atteso essere affascinante. I servizi di emergenza e di soccorso mostreranno la loro attrezzatura, compresa una notevole presenza della polizia dello stato, che intende dimostrare unità cinofile e cannoni ad acqua. Inoltre, parteciperanno vari ministeri. Il Ministero della Giustizia costruirà un "villaggio della giustizia", che comprenderà un tribunale, una prigione e un trasporto dei prigionieri. La Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) pianifica di effettuare una discesa con corda da un ponte.

Sono previsti numerosi palchi con programmi quotidiani, inclusi discorsi, lezioni, letture, poetry slam e concerti di artisti come il cantante di reggae Patrice e il rapper pop Mo-Torres.

Per la prima volta, il tradizionale concerto estivo del governo dello stato verrà integrato nelle celebrazioni. Sabato, la Filarmonica del Nord-Ovest Tedesco, diretta da Frank Beermann, si esibirà a Colonia sul Roncalliplatz. Il concerto verrà anche trasmesso in diretta su WDR televisione e WDR 3 radio.

La Giornata della Renania Settentrionale-Vestfalia è completamente gratuita per tutti i residenti.

